Для кого-то счастье — заниматься любимым делом, для другого — быть с любимым человеком. Некоторые предпочтут провести отпуск на берегу моря, загорая и наслаждаясь счастливыми минутками. Больше улыбайтесь и не унывайте по пустякам, ведь счастье, наверняка, не за горами. Хотите проверить, что действительно делает вас радостнее и добрее?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Что делает вас счастливым? Для кого-то счастье — заниматься любимым делом, для другого — быть с любимым человеком. Некоторые предпочтут провести отпуск на берегу моря, загорая и...