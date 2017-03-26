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Тест: Что делает вас счастливым?

27.03.2017 08:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Для кого-то счастье — заниматься любимым делом, для другого — быть с любимым человеком. Некоторые предпочтут провести отпуск на берегу моря, загорая и наслаждаясь счастливыми минутками. Больше улыбайтесь и не унывайте по пустякам, ведь счастье, наверняка, не за горами. Хотите проверить, что действительно делает вас радостнее и добрее?Тест: Что делает вас счастливым?

 
 
 
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Для кого-то счастье — заниматься любимым делом, для другого — быть с любимым человеком. Некоторые предпочтут провести отпуск на берегу моря, загорая и...

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