Жизненная энергия заполняет тело человека благодаря работе 7-ми основных чакр, которые выступают главными гармонизаторами психического и физического здоровья. Если энергетические центры работают слаженно, тело находится в тонусе, нет проблем со здоровьем, финансами, отношениями или развитием умственных способностей. Если же какой-то из аспектов жизни не устраивает, значит, работа чакр разбалансирована и требует особого внимания.





Рассмотрим подробнее содержание каждой из чакр. Как разблокировать застоявшуюся энергию, чтобы запустить внутренний двигатель в правильном направлении, вернув вкус к жизни и желание действовать?

1-я чакра: здоровье, физический тонус и жизненная сила

Задача Муладхары – обеспечить выживание человека, наделив его самым необходимым – пищей, кровом, потомством. Если работа этой чакры повреждена, человек будет жить в постоянном страхе и беспокойстве, не сможет бороться за свои желания, будет ощущать себя жертвой, которая не справляется с жестокой реальностью. В случае дисгармонии на этом уровне появляется неуверенность в себе и мире вокруг, обратный эффект – эгоизм и жадность. Чтобы снять блокировку, необходимо посмотреть в глаза страхам, разобраться в их причинах. Не убегать от себя, но встретиться с врагом лицом к лицу.

2-я чакра: наслаждение жизнью, интерес, творческая самореализация

Задача Свадхистаны – удовлетворить сексуальные потребности человека, укрепить его самооценку, поддержать интерес к достижениям. Когда работа этого энергетического центра нарушается, у человека пропадает удовольствие от жизни, он погружается в скуку, апатию и даже депрессию («мне все равно», «мне ничего не нужно»). Отношения с противоположным полом теряют былую привлекательность, потребность в сексе отпадает или претерпевает какие-то искажения. Чтобы снять блокировку со 2-й чакры, важно перестать отрицать собственную сексуальность, проработать отношения с матерью и отцом, принять в себе женщину / мужчину, снять с себя запреты на интимность.

3-я чакра: влияние на мир, стремление к победе, сила намерения

Задача Манипуры – вселить в человека уверенность в собственных силах, поддержать его жажду к достижениям, усилить оптимизм и желание стать успешным. Когда 3 чакра развита хорошо, человек не сомневается в своем праве на лучшую жизнь, он успешен в финансовой сфере и легко достигает намеченных целей. Как только энергия в чакре блокируется, сила воли куда-то исчезает, карьера летит к чертям, появляется трудоголизм, агрессивность и денежные потери. Чтобы развить Манипуру, нужно поддерживать в себе огонь веры в собственные силы, прекратить ограничивать внутренние желания обстоятельствами извне.

4-я чакра: любовь, сострадание, доброта и принятие

Задача Анахаты – научить человека жить собственным сердцем, любить окружающий мир, излучать радость, выражать сочувствие, познать на себе силу благодарности. Закрытая чакра порождает человека, который живет только достижениями своего ума. Двери сердца блокируются, когда мы запрещаем себе выражать любовь, сталкиваясь с предательством или разочарованием в отношениях: «я тебя недостоин», «любовь – это ложь, я больше не поведусь»! Чтобы раскрыть Анахату, нужно учиться заново доверять миру и себе, становиться искренними в проявлениях своих чувств, разрешить партнеру не оправдывать возложенных на него ожиданий.

5-я чакра: способность убеждать, творческое самовыражение, коммуникация

Задача Вишудхи – помочь человеку выразить внутренний мир своих переживаний и чувств через слова, чтобы заявить о себе окружающим. Горловая чакра дарит радость общения, свободу самовыражения и организаторские способности. Работа этого центра нарушается, если человек ставит запрет на выражение своего мнения, когда он начинает копить в себе обиды и несправедливости, боясь заявить об этом вслух. Снять блок с Вишудхи легко: если возникает порыв что-то сказать – нужно говорить, но только без грамма лжи. Также отлично восстанавливает работу этого энергетического центра творчество.

6-я чакра: осознанность, интуиция, ясновидение

Задача Аджны – открыть человеку внутренний источник мудрости, дать понимание ситуации с разных стон, позволить прочувствовать тонкий мир настроений других людей. Когда работа этого центра нарушается, человек начинает жить в мире иллюзий, им руководят страхи и гордыня, он испытывает ощущение бессмысленности жизни, непонимания внутренних целей. Чтобы разблокировать чакру, важно учиться принимать мир глубже, чем просто логически: ловить интуитивные образы, развивать фантазию, общаться с бессознательным, корректируя его влияние на ум. Только разбивая собственные иллюзии, прислушиваясь к подсознанию, человек открывает истинную мудрость души.

7-я чакра: связь с Богом, духовный потенциал, единство со вселенной

Задача Сахасрары – раскрыть жизненное предназначение человека, помочь ему познать единство с миром, людьми и комической энергией, побороть страх смерти, раскрыв уникальный божественный замысел. Без нормальной работы этой чакры человек будет ощущать себя одиноким и потерянным, как бы изолированным от мира, а потому неспособным ему доверять. Разблокировать 7-ю чакру не так и просто – нужно учиться отпускать земные привязанности, давать любимым людям свободу действий, отказаться от зависимости материального мира (дом, карьера, любимые вещи, пища). Лишь отпустив привязанности, можно почувствовать связь со вселенной.

А вы узнали проблемы, которые не дают получить удовольствие от жизни? Самое время поработать с гармонизацией несбалансированных чакр, чтобы вернуть здоровье, укрепить отношения и веру в самих себя.

Текст: Flytothesky.ru