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18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

27.03.2017 09:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Грядет бессмысленный и беспощадный праздник – Первое апреля.
Какими розыгрышами можно воспользоваться, чтобы сделать этот день особенно насыщенным?18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

1. Разлейте «молоко» на технику своего приятеля

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Рецепт фальшивой лужицы прост. Вам необходимо взять фрагмент стекла, мыло, клей ПВА и канцелярский нож. На тщательно намыленное стекло разлейте клей по форме правдоподобного пятна. Когда оно высохнет, аккуратно срежьте клей ножом. Теперь у вас есть портативное пятно молока для розыгрышей.

2. В качестве десерта подайте на стол картофельное пюре

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Оформленное в виде мороженого простое пюре с кетчупом станет сюрпризом для настроившихся на сладкое гостей.

3. Приделайте глаза всем продуктам в холодильнике

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

4. Положите в носки обуви своих домашних туалетную бумагу

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Особенно эффектно этот розыгрыш выходит с детьми, если накануне поведать им, как стремительно способны расти во сне ноги.

5. Дайте своему супругу или ребенку с собой на обед «плесневелый» бутерброд

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

На деле, конечно, окажется, что с бутербродом все в порядке, а зеленый налет просто нарисован чьей-то хитрой рукой на самом пакете.

6. Заморозьте утреннюю кашу своих домочадцев

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Когда привычный завтрак отказывается повиноваться ложке, начало дня становится довольно нестандартным.

7. Угостите детей особым первоапрельским леденцом

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Так ненавязчиво можно привить ребенку любовь к овощам… Или же напрочь отбить к ним интерес.

8. Заклейте датчик пульта от телевизора прозрачным скотчем

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Можете полюбоваться на то, какую бурю эмоций может вызвать у желающих посмотреть ТВ крохотный клочок скотча.

9. Сделайте родным на завтрак нестандартную яичницу

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Половинка персика или абрикоса в йогурте может выглядеть неотличимой от обычной глазуньи, а вот вкус станет для едока совершенным сюрпризом.

10. Положите нечто неожиданное в почтовый ящик

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

11. Поместите несколько капель пищевого красителя на дно тарелки с кашей

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Тот, кто будет ее есть, крайне удивится, когда ближе к концу трапезы пища начнет изменять свой цвет.

12. Измените параметры компьютерной мыши

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Домочадцы будут обескуражены неадекватным поведением курсора и непослушными кнопками мышки.

13. Попробуйте «дешевый и сердитый» трюк с долларом в книге

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

14. Принесите гостям стакан сока, который на поверку окажется плотным желе

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Первый глоток из такого стакана будет просто шедевральным.

15. Покройте кусок мыла лаком для ногтей и оставьте его в душе.

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Лакированное мыло ни в какую не захочет намыливаться, испытывая на прочность терпение окружающих.

16. Пока ваши дети спят, поменяйте их местами в кроватях

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Проснувшись в комнате брата или сестры, ребенок задумается, что же за особый день начинается подобным образом…

17. Приклейте суперклеем на асфальт пару монет

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Многие найдут этот розыгрыш веселым… На протяжении нескольких десятилетий.

18. И наконец, если вы чувствуете себя действительно амбициозным шутником, можете попробовать этот поистине возмутительный розыгрыш…

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Только не ожидайте, что испуганный сладкоежка поможет вам навести порядок!

Евгений Ваганович одобряет!;)

18 ловких и хитрых розыгрышей на 1 апреля

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Грядет бессмысленный и беспощадный праздник – Первое апреля. Какими розыгрышами можно воспользоваться, чтобы сделать этот день особенно насыщенным? 1. Разлейте...

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