Грядет бессмысленный и беспощадный праздник – Первое апреля.

Какими розыгрышами можно воспользоваться, чтобы сделать этот день особенно насыщенным?

1. Разлейте «молоко» на технику своего приятеля





Рецепт фальшивой лужицы прост. Вам необходимо взять фрагмент стекла, мыло, клей ПВА и канцелярский нож. На тщательно намыленное стекло разлейте клей по форме правдоподобного пятна. Когда оно высохнет, аккуратно срежьте клей ножом. Теперь у вас есть портативное пятно молока для розыгрышей.

2. В качестве десерта подайте на стол картофельное пюре





Оформленное в виде мороженого простое пюре с кетчупом станет сюрпризом для настроившихся на сладкое гостей.

3. Приделайте глаза всем продуктам в холодильнике





4. Положите в носки обуви своих домашних туалетную бумагу





Особенно эффектно этот розыгрыш выходит с детьми, если накануне поведать им, как стремительно способны расти во сне ноги.

5. Дайте своему супругу или ребенку с собой на обед «плесневелый» бутерброд





На деле, конечно, окажется, что с бутербродом все в порядке, а зеленый налет просто нарисован чьей-то хитрой рукой на самом пакете.

6. Заморозьте утреннюю кашу своих домочадцев





Когда привычный завтрак отказывается повиноваться ложке, начало дня становится довольно нестандартным.

7. Угостите детей особым первоапрельским леденцом





Так ненавязчиво можно привить ребенку любовь к овощам… Или же напрочь отбить к ним интерес.

8. Заклейте датчик пульта от телевизора прозрачным скотчем





Можете полюбоваться на то, какую бурю эмоций может вызвать у желающих посмотреть ТВ крохотный клочок скотча.

9. Сделайте родным на завтрак нестандартную яичницу





Половинка персика или абрикоса в йогурте может выглядеть неотличимой от обычной глазуньи, а вот вкус станет для едока совершенным сюрпризом.

10. Положите нечто неожиданное в почтовый ящик

11. Поместите несколько капель пищевого красителя на дно тарелки с кашей





Тот, кто будет ее есть, крайне удивится, когда ближе к концу трапезы пища начнет изменять свой цвет.

12. Измените параметры компьютерной мыши





Домочадцы будут обескуражены неадекватным поведением курсора и непослушными кнопками мышки.

13. Попробуйте «дешевый и сердитый» трюк с долларом в книге





14. Принесите гостям стакан сока, который на поверку окажется плотным желе





Первый глоток из такого стакана будет просто шедевральным.

15. Покройте кусок мыла лаком для ногтей и оставьте его в душе.





Лакированное мыло ни в какую не захочет намыливаться, испытывая на прочность терпение окружающих.

16. Пока ваши дети спят, поменяйте их местами в кроватях





Проснувшись в комнате брата или сестры, ребенок задумается, что же за особый день начинается подобным образом…

17. Приклейте суперклеем на асфальт пару монет





Многие найдут этот розыгрыш веселым… На протяжении нескольких десятилетий.

18. И наконец, если вы чувствуете себя действительно амбициозным шутником, можете попробовать этот поистине возмутительный розыгрыш…





Только не ожидайте, что испуганный сладкоежка поможет вам навести порядок!

Евгений Ваганович одобряет!;)

Текст: Flytothesky.ru