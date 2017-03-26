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Расскажите нам, какие вещи вас раздражают, а мы угадаем ваш пол!
27.03.2017 13:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мужчина и женщина — существа с разных планет. Это как плюс и минус. Они разные, но в природе притягиваются. Возьмем, например, предпочтения и жизненные приоритеты. Они будут во многом отличаться. Мало какой мужчина сможет выдержать даже самую безобидную косметическую процедуру, а женщины готовы тратить на это и время, и деньги. Разумеется, женщине хочется выглядеть в глазах мужчины более привлекательной. Мужчине простительно гораздо в меньшей степени ухаживать за собой, зато быть более решительным, напористым и сильным. На этом список различий не заканчивается. Итак, вы мужчина или женщина? Сейчас мы это выясним!
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Мужчина и женщина — существа с разных планет. Это как плюс и минус. Они разные, но в природе притягиваются. Возьмем, например, предпочтения и жизненные приоритеты....
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