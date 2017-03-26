Мужчина и женщина — существа с разных планет. Это как плюс и минус. Они разные, но в природе притягиваются. Возьмем, например, предпочтения и жизненные приоритеты. Они будут во многом отличаться. Мало какой мужчина сможет выдержать даже самую безобидную косметическую процедуру, а женщины готовы тратить на это и время, и деньги. Разумеется, женщине хочется выглядеть в глазах мужчины более привлекательной. Мужчине простительно гораздо в меньшей степени ухаживать за собой, зато быть более решительным, напористым и сильным. На этом список различий не заканчивается. Итак, вы мужчина или женщина? Сейчас мы это выясним!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расскажите нам, какие вещи вас раздражают, а мы угадаем ваш пол! Мужчина и женщина — существа с разных планет. Это как плюс и минус. Они разные, но в природе притягиваются. Возьмем, например, предпочтения и жизненные приоритеты....