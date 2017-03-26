Помните, чему нас учили наши бабушки? Есть женщины для дома, а есть для сексуальной разрядки, и последних в жены не берут. Вот только, как психолог, общаясь с многочисленными клиентками, я столкнулась с другой реальностью. Ко мне за помощью обращались самые достойные жены, пережившие предательство мужей, и измотанные ожиданиями любовницы, которые устали от одиночества. Те и другие, по сути, оказались несчастными, не подозревая, что виной всему лежал глубокий внутренний конфликт в их ролевой модели.





Чтобы проследить истоки разделения женщин на две ипостаси – роковых соблазнительниц и хранительниц очага, предлагаю окунуться в историю, подняв мифы о преданной Еве и проказнице Лилит.

Легенды о создании женщины… между Евой и Лилит.

В древнейших апокрифах христианства можно прочесть главу о создании мужчины и женщины из праха земли. Только первой женщиной там значилась не Ева, а сексуальная Лилит, которая не захотела слушаться мужчину и пошла ему наперекор, заговорив о равенстве и свободе. Тогда-то Бог подарил мужу второй шанс и создал другую женщину из его ребра – Еву, которая и стала служить Адаму верой и правдой. К слову, новая Библия стала пропагандировать именно такой образ женщины – верной, слабой, покладистой и зависимой от мужчины, которая была удобным приложением, но не личностью.

Именно из Книги Бытия взяла свое начало легенда о существовании Лилит, которой мужчина хотел бы обладать, да не сумел. В ее образе воплотили качества идеальной любовницы – эмоциональной, сексуальной, сильной и непокорной. Тогда как Ева в сознании большинства получила статус идеальной матери — заботливой, нежной и всепрощающей. Увы, существование двух таких разных архетипов сформировало ошибочное представление, будто женщина не способна соединить в себе сразу все качества. Так появились деление на «роковых красоток» и «прирожденных матерей», которое дало повод сильному полу искать недостающее на стороне.

Архетипы «жены» и «любовницы» — расщепление женской ролевой модели

Образы Евы и Лилит разъединили женскую ипостась на две неравные части. Первая стала душой семьи, воплощением уюта и материнского тепла. Женщина-жена, которая не боится прогибаться под мужа, которая уважает и любит, а значит, должна служить примером. Образ Евы в патриархальном обществе посчитали социально приемлемым и удобным, в отличие от свободолюбивой Лилит, поведение которой намеренно порицалось и отрицалось. Согласитесь, кому нужна активная и независимая женщина, умеющая пользоваться своей сексуальностью, знающая цену своей личности и не страшащаяся выступить против слова мужчины? Такая несла хаос в мировой порядок, заставляла слабых мужчин бояться.

Отчего появился «любовный треугольник»?

То, что пугает своей недоступностью, часто кажется притягательным. Женщина, которая умеет соблазнить, которая не зависит от мужчины, автоматически воспринимается многими мужьями гораздо интереснее привычной и предсказуемой хозяйки очага. Лилит манит обещанием внеземной страсти, тогда как своя женщина кажется давно прочитанной книгой. В силу собственной незрелости, современные Адамы не понимают, что жена может совмещать в себе сразу две ипостаси – нежности и страсти. Воспитанные на общественных стереотипах, они продолжают делить женщин на категории, одну из которых берут в жены, а с другой добирают удовольствие. Естественно, Евы в их понимании всегда лучше: они покорны, надежны, умеют мириться с недостатками, дарят чувство безопасности. Но и страсти хочется! Потому так тянет на измены, хочется компенсировать нехватку эротики на стороне…

Конфликт свободы и зависимости

Если мужчины соглашаются на любовниц в силу психологической незрелости, то почему женщины позволяют делить себя на какие-то роли? Почему одни покорно терпят измены, игнорируя собственную сексуальность, соглашаясь быть удобным приложением для дома, которое все стерпит? А другие неосознанно лишают себя счастья замужества, только бы иметь возможность быть независимыми? Зачем вообще нужна эта жертва, которая не дает прочувствовать полноценное счастье женщины?

Все дело в извечном конфликте свободы и зависимости. Многие женщины также являются психологически незрелыми, потому игнорируют часть своего я в угоду социальных стандартов. Им тяжело осознать, что внутреннее не может быть расщепленным, нельзя просто так устранить свою сексуальность или материнский инстинкт. Интегрируясь с какой-то одной ролью, которая кажется более приемлемой, женщина сама лишает себя возможности стать целостной и гармоничной.

Выход из вечного круговорота измен один – принять все части своего «я», впустить в свою жизнь немного Лилит, если вы примерная женушка, или попробовать подружиться с добродушной Евой, если заигрались в независимость. Только познав внутреннюю гармонию, можно рассчитывать на полноценное счастье.

Текст: Flytothesky.ru