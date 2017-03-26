Трудно оставить свой дом навсегда, если для этого нет какой-либо веской причины. На протяжении всей истории человечества люди нередко мигрировали с места на место, если их условия жизни становились невыносимыми или нужно было спасаться от войн и стихийных бедствий, оставляя за собой так называемые города-призраки. Заброшенные и опустевшие, но наполненные воспоминаниями о временах расцвета и последующих трагедиях, эти города и поселения 20 века – действительно удивительное зрелище.

1. Остров Хасима (Япония)





Когда-то на острове были проложены длинные туннели, которые вели к угольным шахтам под океаном, приобретенными в 1890 году корпорацией Мицубиси. Хасима вскоре стала обитаемым местом, где выстроили огромные бетонные жилые дома для горняков и их семей.





Во время Второй мировой войны японские мужчины были мобилизованы, и правительство Японии принудительно согнало на подводные шахты корейцев и китайцев.





К 1974 году запасы угля истощились, шахты были закрыты и население покинуло Хасиму, оставив после себя многоквартирные дома и высаженные сады.





2. Колманскоп (Намибия)





Колманскоп – некогда богатейшее алмазодобывающее поселение, основанное немецкими шахтерами. В начале 20 века один железнодорожник нашел в песке алмаз и показал его своему начальнику Августу Штауху, который, собственно, и считается первооткрывателем алмазных месторождений в Намибии.





Немецкое правительство вскоре огородило эту местность и приступило к горным работам. В городе начали строиться здания в немецком стиле, была возведена больница, танцевальный зал, казино, льдозавод и, конечно же, железные дороги.





Когда в 1954 году алмазные месторождения истощились, город был заброшен.

3. Кунейтра (Сирия)





Город Кунейтра (Эль-Кунейтра) был построен во времена Османской империи и служил перевалочным пунктом для караванов в Дамаск. С начала 20 века город стал эпицентром различных конфликтов.





В 1946 году он являлся частью независимой Сирийской Республики; в 1964 году был столицей провинции Кунейтра; в 1967 году перешел под контроль Израиля, в 1973 году был ненадолго захвачен Сирией и затем снова оказался под контролем Израиля.





В 1974 году город был практически разрушен во время вывода израильских войск. Сирия отказалась восстанавливать Кунейтру, и город остался необитаемым.

4. Орадур-сюр-Глан (Франция)





10 июня 1944 года 642 жителя деревни Орадур-сюр-Глан были убиты нацистами во время оккупации Франции.





Батальон окружил деревню, приказав сельским жителям собраться всем вместе, чтобы проверить их удостоверения личности. Мужчин отвели в сараи, расстреляли в ноги, а затем сараи были подожжены. Женщин и детей заперли в церкви, которая тоже была подожжена.





После войны неподалеку была выстроена новая деревня, а прежний Орадур-сюр-Глан оставлен в разрушенном виде как мемориал погибшим.





Текст: Flytothesky.ru