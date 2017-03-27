Если в отношениях пары существуют нерешенные конфликты, это так или иначе отразится на интимной стороне их жизни. Не бывает, чтобы взаимопонимание, доверие и поддержка присутствовали, а секс не клеился. Значит, кто-то кого-то обманывает, чего-то не договаривает, может даже, самому себе. Глубинные комплексы, нарушение внутрисемейной коммуникации, страхи, взаимные претензии и обиды – все это ложится неподъемным грузом на партнеров, нарушая не только психоэмоциональное состояние, но и сексуальное поведение.





Чтобы наладить отношения, важно взглянуть в глаза собственным страхам и изменить тактику игры. В последнем как никогда поможет знакомство с сексуальной психосоматикой, а точнее – умение прислушиваться к своему телу.

Сигналы о проблемах в отношениях: что хочет сказать нам наше тело?

• Ноги

Знакомо выражение «крепко стоять на своих двоих»? В эзотерическом смысле ноги считаются воплощением опоры человека в жизни. Либо вы умеете идти вперед, преодолевая трудности, либо имеете с этим проблемы, которые влияют и на ваши отношения. Под «проблемами» подразумеваются две типичные крайности: чрезмерное стремление все решать самому и контролировать партнера, либо неумение стать ему опорой, избегание трудностей.

В первом варианте человек склонен испытывать хроническую усталость в ногах, они всегда напряженные, всегда в действии: такому трудно доверять в отношениях, приходится все нести на себе. Во втором случае, наоборот, ноги слабые, «еле держат», хочется посидеть, полежать. Такой партнер во всем полагается на половину, прячется за другим от трудностей, на него невозможно опереться. Оба варианта – перекос, которого лучше избегать.

• Тазобедренная часть

В этой части тела живет сексуальное влечение, которое не поддается контролю разума: вы либо испытываете желание к человеку, либо нет. Именно таз дарит партнерам способность черпать в отношениях удовольствие, как только кто-то перестает получать «конфетку», начинается перекос.

Например, влечение может пропасть, а то и появится к совершенно постороннему объекту. Тогда, идя на поводу у сексуального инстинкта, нужно понимать, какую сторону вы выбираете: животную или человеческую? Желание новизны естественно, но вместе с ним человеку дарована возможность выбирать, куда направить свою страсть. Он в ответе за собственные решения и поступки. С другой стороны, рассуждая исключительно с позиции разума, можно утратить связь между телесными импульсами и сознанием. Выйти замуж по расчету за успешного и перспективного, а потом не мочь родить ребенка… ведь этого супруга хотел ум, но не тело. Желания всегда нужно согласовывать, чтобы не возникало конфликта.

• Живот

Данная часть тела отвечает за любовь к себе и принятие партнера. Если живот постоянно напряжен, еще хуже – его не видно за бортиком жировых складок, перед вами сигнал надвигающейся катастрофы. Только приняв самого себя со своими изъянами, сумев полюбить свое отражение в зеркале, можно принять и другого человека. Прекратите втягивать живот и опишите свои чувства. Тяжело позволить себе быть собой, не правда ли? Но что тогда говорить о реалистичном взгляде на партнера, без попытки идеализации или привычного обесценивания.

• Грудная клетка

Здесь находится сердце, потому именно эта часть тела отвечает за привязанности и духовную любовь. Если с чувствами обходятся небрежно, если доводилось пережить опыт предательства или измены, сердце автоматически закрывается, а мышцы грудины образуют «корсет», который не дает дышать. Человек с сердечной раной начинает испытывать необъяснимое напряжение в грудной клетке, дыхание становится стесненным, легкие трудно заполнить воздухом на полную мощь. Начиная строить новые отношения, важно учиться доверить и открыться своему партнеру, иначе не произойдет никакого обмена энергиями. Когда у партнера в груди стоит блок, он выглядит отчужденным, слегка «замороженным», даже бесчувственным.

• Руки

Эта часть тела связана со способностью развивать любовные отношения, принимать заботу партнера и самому что-то вкладывать. Без такого энергообмена любовь попросту невозможна! Понять собственную способность идти на контакт легко, если присмотреться к тому, как вы любите держать руки. Сцепляете их в замок, скрещиваете на груди или постоянно ими что-то теребите – скорее всего, вам трудно выражать любовь в отношениях, нужно с этим работать. Если жестикуляция свободна и активна – с чувствами все в порядке. Однако излишне экспрессивные взмахи руками могут свидетельствовать и о навязчивости в любви, присмотритесь.

• Голова

Это центр усвоенных нами установок в отношении любви, наш внутренний цензор. Голова позволяет понимать любовь, регулировать внутренние желания, помогает правильно их выражать. Конечно, глупо полагаться только на голос разума, умом полюбить невозможно. Но и отдаваться только чувственной сфере, без осознания, куда вы движетесь с вашей любовью, тоже вредно. Это грозит потере себя, своей личности, растворении в желаниях и проблемах партнера. Во всем нужно соблюдать баланс! Кстати, еще разум отвечает за социальные маски. То, как человек позиционирует себя, как хочет выглядеть в глазах противоположного пола, целиком зависит от образа, какой он выбирает. Нельзя позволять маске управлять своим поведением, важно помнить, кто кому хозяин.

• Глаза

С ними связана интимность отношений в паре. Если имеются какие-то проблемы, психологические травмы, обиды, иллюзии – все это сказывается на зрении. Чем ближе становятся партнеры, тем труднее сохранить в тайне какие-то старые скелеты или надуманные страхи. Важно разговаривать, делиться проблемами, вместе искать их решение. Приняв прошлое партнера, научившись сосуществовать без претензий и ожиданий, вы сумеете сберечь интимность между вами, что приятно отразится и на «зеркале души».

• Кожа

Почему пара, которая любит, так нуждается в тактильном выражении своих чувств? Потому что именно кожа хранит в себе нежность и эротику. Чем больше между партнерами желания обнимать друг друга, прикасаться, держаться за руки – тем крепче отношения, тем семья стабильнее. Как только желание быть рядом и трогать пропадает – это первый сигнал бедствия. Нежная привязанность скрепляет сердца гораздо дольше страсти. Регулярная сексуальная близость, поцелуи, сон в обнимку формируют привычку быть вместе, заботиться о любимом человеке. Именно поэтому благополучные пары обнимаются в разы чаще!

Текст: Flytothesky.ru