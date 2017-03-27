Киаат, мунинга и муква – так называют тиковое дерево Pterocarpus Angolensis на его родине в южной Африке. А для нас оно просто удивительное кровоточащее создание природы, из древесины которого сочится темно-красная жидкость. Когда вы рубите его ствол или ломаете ветви, то эта жидкость капает вниз на землю, словно из раненой лапы животного. Кстати этот древесный сок похож на кровь не только цветом, но и своей липкой и тягучей консистенцией. Местные жители используют его как «пластырь» для ран, ускоряющий процесс заживления.





В некоторых регионах сок дерева выполняет функцию красителя или же смешивается с животным жиром для производства косметики для тела и лица. Люди верят, что эта жидкость обладает какими-то магическими качествами и может вылечить все проблемы, связанные с кровью, потому что она и сама выглядит как кровь.





Кровавый сок задействуют для лечения малярии, стригущего лишая, проблем с желудком, лихорадки и отсутствия грудного молока. Местные говорят, что даже если вы просто посмотрите на сочащуюся из дерева красновато-коричневую жидкость, то сразу прочувствуете её целебные свойства.

Говоря о древесине кровоточащего дерева, то она используется для изготовления мебели, которая продается по более высокой цене по причине своего отличного качества. Благодаря текстуре и гладкости древесина легко нарезается и склеивается, в неё хорошо входят шурупы, и идеально ложится лак.

Прочная структура делает эту древесину самым идеальным выбором для строительства лодок и каноэ, а также для полов в ванных комнатах.

Кровоточащее дерево очень легко опознать: оно вырастает от 12 до 18 метров в высоту, у него грубая и шероховатая кора темно-коричневого цвета и симпатичная крона в виде зонтика с красивыми желтыми цветами.

Текст: Flytothesky.ru