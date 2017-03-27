﻿ Видели когда-нибудь загадочное кровоточащее дерево? Вот оно!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видели когда-нибудь загадочное кровоточащее дерево? Вот оно!

27.03.2017 23:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Киаат, мунинга и муква – так называют тиковое дерево Pterocarpus Angolensis на его родине в южной Африке. А для нас оно просто удивительное кровоточащее создание природы, из древесины которого сочится темно-красная жидкость. Когда вы рубите его ствол или ломаете ветви, то эта жидкость капает вниз на землю, словно из раненой лапы животного. Кстати этот древесный сок похож на кровь не только цветом, но и своей липкой и тягучей консистенцией. Местные жители используют его как «пластырь» для ран, ускоряющий процесс заживления.

Видели когда-нибудь загадочное кровоточащее дерево? Вот оно!

 В некоторых регионах сок дерева выполняет функцию красителя или же смешивается с животным жиром для производства косметики для тела и лица. Люди верят, что эта жидкость обладает какими-то магическими качествами и может вылечить все проблемы, связанные с кровью, потому что она и сама выглядит как кровь.

Видели когда-нибудь загадочное кровоточащее дерево? Вот оно!

 Кровавый сок задействуют для лечения малярии, стригущего лишая, проблем с желудком, лихорадки и отсутствия грудного молока. Местные говорят, что даже если вы просто посмотрите на сочащуюся из дерева красновато-коричневую жидкость, то сразу прочувствуете её целебные свойства.

Говоря о древесине кровоточащего дерева, то она используется для изготовления мебели, которая продается по более высокой цене по причине своего отличного качества. Благодаря текстуре и гладкости древесина легко нарезается и склеивается, в неё хорошо входят шурупы, и идеально ложится лак.

Прочная структура делает эту древесину самым идеальным выбором для строительства лодок и каноэ, а также для полов в ванных комнатах.

Кровоточащее дерево очень легко опознать: оно вырастает от 12 до 18 метров в высоту, у него грубая и шероховатая кора темно-коричневого цвета и симпатичная крона в виде зонтика с красивыми желтыми цветами.Видели когда-нибудь загадочное кровоточащее дерево? Вот оно!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киаат, мунинга и муква – так называют тиковое дерево Pterocarpus Angolensis на его родине в южной Африке. А для нас оно просто удивительное кровоточащее создание природы, из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Обманутая жена или вечная любовница? Любовный треугольник и конфликт ролей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика