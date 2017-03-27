Не всегда отношения с другими людьми несут в себе пользу, в конце концов, доброжелателей меньшинство, зато любителей проехаться по самооценке навалом! Найдутся те, кто одним своим присутствием заставит сомневаться в правомерности ваших желаний. Встретятся и такие, которые самым некорректным образом будут ломиться в ваши личные границы, чтобы отобрать часть энергии и изменить правила игры под себя. С такими не нужно скромничать, а отношения лучше прерывать на корню.





Хотите узнать, с помощью каких манипуляций вас держат на крючке? Мы расскажем, как вовремя распознать интригана, чтобы не поддаться на провокации. Перед вами 8 приемов манипулирования чужими чувствами и поступками.

1. Внушение чувства вины

Лучший способ управлять поступками другого – переложить на него всю ответственность за происходящее, засыпав голову обвинениями. Главное, не дать жертве время опомниться и высказаться в свою защиту. Хотите власть над ситуацией? Нужно просто обидеться, показательно надуть губы и вылить на человека ведро критики: «я так старалась, а ты все испортил», «если бы только не ты!» и др.

2. Давление «любовью»

Один из самых сильных страхов человека – отказ в любви. Все мы испытали на себе страх быть отвергнутыми еще в раннем детстве, когда родители грозились отдать нас чужому дяде или перестать любить, если мы не будем слушаться. Выходит своеобразная игра на чувствах: «не сделаешь этого, больше не возвращайся», «если любишь, то обязан». Правда, под любовью зачастую подразумевается эксплуатация хороших отношений, но об этом жертве знать не обязательно.

3. Мотивация страхом

Чтобы заставить человека плясать под свою дудку, принять решение не в свою пользу, достаточно хорошенько его припугнуть. Например, потребовать крупную сумму, чтобы не выболтать какой-то секрет. Или напугать последствиями каких-то решений, которые манипулятору очень не хотелось бы совершать. Жертва сделает все, чтобы сохранить лицо и перестраховаться. «Ты никогда не увидишь своего ребенка, если…», «я могу тебя уволить хоть сейчас, потому решайся…»

4. Игра на низкой самооценке

Если у человека присутствует комплекс неполноценности, манипулировать его жизнью легче легкого, достаточно проехаться по самым больным местам, а затем подкрепить свой успех, выставив жертву в неловком свете прямо у всех на виду. Капать ядом на мозги можно хоть каждый день: «ты без меня никто», «ни на что не способен», «твои друзья о-го-го, а ты тюфяк». Главное, заставить человека поверить в ваши мысли на его счет.

5. Предоставление ложной альтернативы

«Выбирай: или везешь меня в Венецию, или я не пущу тебя отдыхать с друзьями». «Либо покупаем квартиру, либо берем в рассрочку!» Как вам выбор, в котором, по сути, нет выбора? Такой способ манипуляции не оставляет пространства для решения ситуации в своих интересах. Вас просто ставят перед фактом, причем решение требуют в максимально сжатые сроки, чтобы не дать соскочить с крючка.

6. Фраза «я и так все знаю»

Еще один способ унизить человека или заставить его изменить свое мнение, не используя логических доводов, это на любой выпад отвечать в следующем стиле: «ты всегда так делаешь», «мне уже нечему удивляться с тобой», «знал, что ты так и поступишь», «какой же ты предсказуемый». Хороший вариант заставить человека почувствовать себя дураком на пустом месте.

7. Требование ответной услуги

Токсичные люди любят оказывать небольшие услуги «бесплатно» или «просто так», чтобы потом припоминать человеку свою доброту и надавить на совесть. Ведь должна же быть от вас какая-то благодарность, желательно в троекратном размере. За добро не жалко заплатить добром! Таким образом простое одолжение оборачивается масштабными последствиями: «я за тебя заступился, теперь одолжи мне крупную сумму…», «я тебе сына родила, значит, ты мне должен до конца жизни».

8. Многозначительное молчание

Цель молчания проста – заставить вас прочувствовать собственную вину и капитулировать, согласившись на любые условия, только бы сохранить отношения. При этом манипулятор не стесняется мучить свою жертву напускной обидой, отказываясь решать проблему или выйти на диалог. Важно не поддаваться на провокации, чтобы не допустить повторения токсичного сценария снова и снова.

Как защитить себя от манипуляций близких?

Развивать осознанность, чтобы не быть амебой, которая тупо реагирует на раздражитель. Самому выбирать свою реакцию, отметая навязанные кем-то неудобные правила и долженствования. Для этого нужно воспитать в себе привычку отвечать на следующие вопросы в диалоге с самим собой.

• Что я чувствую, общаясь с этим человеком? Какие эмоции испытываю, обсуждая поднятую им тему прямо сейчас?

• Решение, которое я принимаю, действительно мне нравится? Соответствует ли этот выбор моим целям?

• Чего я вообще жду от этих отношений, совпадают ли наши цели с собеседником? Зачем мне нужен этот опыт?

Как только вы научитесь полностью присутствовать в отношениях, вы всегда сможете отследить манипуляторов, на ходу отбивая их хитроумные атаки. Вы станете хозяином положения, а не удобной мишенью.

Текст: Flytothesky.ru