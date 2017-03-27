Факт остаётся фактом: многие люди выработали у себя неправильное отношение к деньгам, которое медленно, но уверенно разрушает их бюджет. Мы автоматически совершаем ошибки по отношению к собственным финансам, не понимая их суровые последствия. Независимо от того, сколько денег вы зарабатываете, их всегда не хватает. Заметьте, что на это жалуются даже ваши достаточно обеспеченные знакомые, хотя для вас подобные жалобы звучат почти издевательски. В реальности же нам не нужно уж очень много денег, чтобы быть счастливыми – и это одно из самых главных жизненных правил. Итак, семь неверных суждений и убеждений по отношению к финансам, которые стоит исключить из своего мышления, мировоззрения и жизни в целом.





1. Я никогда не смогу улучшить своё финансовое положение

Да, вы никогда не улучшите своё финансовое положение, если будете продолжать стонать об этом каждую минуту. Позитивное отношение порождает позитивные действия и соответствующие результаты. Подумайте обо всех возможных способах увеличения своих доходов, выберите наилучший вариант и используйте его для притока денег. Может быть, вам стоит поменять работу, отказаться от вредных привычек или меньше тратить на развлечения.

Важно: Сократите свои расходы, делая только действительно нужные приобретения. Вы себе и представить не можете, сколько сэкономите за месяц, просто разумно распределяя финансы. Оставайтесь позитивным и верьте в себя.

2. Я не умею и не могу делать сбережения

Наверняка у вас есть знакомые с более высоким доходом, чем ваш, которые всегда жалуются на то, что не могут откладывать деньги. Тем не менее, они почему-то могут позволить себе покупать дорогие вещи, в которых в реальности совсем не нуждаются. На самом деле, делать сбережения не так сложно, как кажется.

Важно: Независимо от вашего дохода, начните делать запасы. Даже небольшой суммы в месяц будет достаточно для того, чтобы ваши сбережения начали увеличиваться.

3. Я никогда не стану богатым

Слово «никогда» весьма депрессивно и разрушительно. Фактически оно означает, что вы никогда не будете ничего делать. Если вы считаете, что никогда не станете богатым, то совсем не удивительно, что вы сидите без денег. Но что интересно, почему так много людей хотят быть богатыми, но так мало из них что-то делают для этого. Прежде всего, они тратят свою жизнь. Их единственная цель – это заработать деньги и ничего больше.

Важно: Помните, что вы можете заработать достаточно денег, чтобы жить счастливо, однако не стоит стремиться заработать их максимум, потому что вы вряд ли эту цель достигнете.

4. Я никогда не смогу выплатить свои долги

Так легко влезть в долги, и так трудно от них избавиться. Тем не менее, не следует считать, что вы их никогда не погасите. Когда вы разумно управляете своими деньгами, то вы вполне способны эти долги контролировать и даже потихоньку из них выбираться.

Важно: Не позволяйте долгам контролировать ваш разум и вашу жизнь, вы достаточно сильны, чтобы наоборот самому контролировать собственные долги.

5. Я, наверное, единственный такой финансовый неудачник

Верите или нет, но вы не единственный индивид с денежными проблемами. Жизнь вообще полна проблем, в том числе и финансовых. Большинству из нас приходится иметь с ними дело практически ежедневно, и в этом нет ничего ужасного и тем более смертельного.

Важно: Опять же, начните мыслить трезво и позитивно, и тогда вы сможете справиться с любой финансовой неудачей.

6. Сейчас слишком рано, чтобы начинать откладывать деньги на старость

Реальность такова, что, оказывается, никогда не рано, чтобы начать откладывать деньги на собственное пенсионное обеспечение. Чем раньше вы начнете, тем лучше.

Важно: Даже если вам ещё нет и 30 лет, но у вас есть стабильная работа или бизнес, считайте, что уже пришло время подумать об индивидуальном пенсионном счёте.

7. Уже слишком поздно, чтобы что-то улучшить, тем более, своё финансовое положение

На самом деле, это никогда не поздно. Даже если вы начнёте его улучшать, достигнув 60 лет. Если человек хочет сделать что-то, то он не ищет отговорок и оправданий, а просто начинает что-то делать независимо от возраста.

Важно: Если вы хотите погасить долг, отложить деньги на счёт или просто сэкономить на чём-либо, просто сделайте это. Мы все делаем финансовые ошибки, потому никогда не поздно изменить ситуацию.

Да пребудет с вами финансовая смекалка!





Текст: Flytothesky.ru