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Тест: Страстная ли у вас любовь?
28.03.2017 12:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Взаимоотношения людей часто претерпевают трудности. И это касается не только любви, но и дружбы, отношений в семье и др. Мнение о том, что любовь обязательно должна быть бурной и страстной — всего лишь стереотип. На самом деле, тихие и спокойные отношения, с умеренной страстью, возможно, и есть залог успеха.
С помощью нашего теста вы сможете узнать, насколько доверительные и тёплые или страстные и бурные отношения у вас со второй половинкой.
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Взаимоотношения людей часто претерпевают трудности. И это касается не только любви, но и дружбы, отношений в семье и др. Мнение о том, что любовь обязательно должна...
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