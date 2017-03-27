Взаимоотношения людей часто претерпевают трудности. И это касается не только любви, но и дружбы, отношений в семье и др. Мнение о том, что любовь обязательно должна быть бурной и страстной — всего лишь стереотип. На самом деле, тихие и спокойные отношения, с умеренной страстью, возможно, и есть залог успеха.

С помощью нашего теста вы сможете узнать, насколько доверительные и тёплые или страстные и бурные отношения у вас со второй половинкой.