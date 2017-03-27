Хорошо ли вы знали математику в школе? Даже круглые отличники со временем начинают забывать основные правила вычислений. Предлагаем небольшую разминку для ума. Вы — математический гений, если сможете получить, по крайней мере, 12 правильных ответов из 15. Большинство людей не могут получить даже 7 из 15.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Только 1 из 200 сможет справиться с этим простейшим математическим тестом Хорошо ли вы знали математику в школе? Даже круглые отличники со временем начинают забывать основные правила вычислений. Предлагаем небольшую разминку для ума. Вы...