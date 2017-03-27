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Только 1 из 200 сможет справиться с этим простейшим математическим тестом

28.03.2017 16:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Хорошо ли вы знали математику в школе? Даже круглые отличники со временем начинают забывать основные правила вычислений. Предлагаем небольшую разминку для ума. Вы — математический гений, если сможете получить, по крайней мере, 12 правильных ответов из 15. Большинство людей не могут получить даже 7 из 15.Только 1 из 200 сможет справиться с этим простейшим математическим тестом

 
 
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Хорошо ли вы знали математику в школе? Даже круглые отличники со временем начинают забывать основные правила вычислений. Предлагаем небольшую разминку для ума. Вы...

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