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Измученная жаждой собака просит воду в Лиме, столице Перу

28.03.2017 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Видео с собакой, которая бегает по Лиме, столице Перу, с ведром в пасти, прося воды, набрало огромное количество просмотров в Интернете. Этот неизвестный пёс был замечен и снят в районе Чоррильос, и он является одной из жертв нехватки воды в Лиме, которая уже привела к 75 смертям. Кроме того, более миллиона перуанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Измученная жаждой собака просит воду в Лиме, столице Перу

Водопроводная компания «Седапал» приостановила подачу питьевой воды в столицу Перу после того, как пробы показали, что вода очень загрязнена в результате сильных наводнений в этом регионе. В данный момент компания делает все возможное для решения проблемы. По всему городу установлены огромные контейнеры с водой, чтобы люди не страдали от жажды.

Измученная жаждой собака просит воду в Лиме, столице Перу

Тем не менее, бедный пёс явно настроен решительно, чтобы только не умереть от жажды.Измученная жаждой собака просит воду в Лиме, столице Перу

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Видео с собакой, которая бегает по Лиме, столице Перу, с ведром в пасти, прося воды, набрало огромное количество просмотров в Интернете. Этот неизвестный пёс был...

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