Люди наносят себе татуировки не одну тысячу лет, и некоторые из них действительно выглядят произведениями искусства. Фактически, это древнейшая традиция, которая когда-то имела значение и несла в себе немало символизма. Зачем же сегодня мы подвергаем себя этой кратковременной пытке с красивым результатом?





1. Татуировка – это не просто нанесение чернил на кожу

Если бы чернила непосредственно наносились на кожу, они бы быстро смывались и стирались, так как кожные клетки обновляются за 2-3 недели. Татуировки – явление долговременное, при их нанесении крошечная игла проходит через верхний слой (эпидермис), чтобы попасть в следующий слой, дермис. В дермисе много капилляров, и эти крошечные кровеносные сосуды увлекают чернила глубоко в кожу.

2. Ваша иммунная система переходит в атаку

С каждым проколом ваше тело посылает сигнал иммунной системе, и та «отправляет» клетки-макрофаги блокировать частицы чернил. Макрофаги являются, по сути, противовоспалительными защитниками организма и стараются «поглотить» и нейтрализовать введенную краску. Это также объясняет то, почему татуировки никогда не бывают такими яркими, как в первые несколько дней – потом чернила оседают все глубже и глубже.

3. Почему некоторые участки теле более болезненны?

Конечно, можно говорить и об уровне болевого порога. Но самые болезненные места, на самом деле, – это те, где кожа минимально близко прилегает к кости, например, локоть. Такие места, как под коленом, подмышечная и соседние с ней области, также болезненны, поскольку кожа там нежная, практически без мышечного слоя. Другими словами, принимайте во внимание фактор сухожилий и связок, мышечного слоя и нервных окончаний.

4. Вред загара

Солнечный ожог на татуировке особенно травматичен, поскольку во время его заживления ваша кожа будет «сбрасывать» слои. Это особенно вредно, если у вас довольно свежая татуировка, и чернила еще не осели под кожей. Загоревшие татуировки теряют яркость, поскольку черный быстрее поглощает свет, а значит черно-серые рисунки (вместе с черными участками цветных фигур) будут попросту выгорать. Кстати, не забудьте о вреде чрезмерного загара и с медицинской точки зрения.

5. Как заживают татуировки?

В течение первых нескольких дней травмированный участок кожи будет болеть, а вас немного лихорадить, а затем кожа начнет шелушиться. Потом готовьтесь к беспощадному зуду. И займет этот дискомфорт минимум неделю. Примерно на вторую неделю (в зависимости от площади рисунка и его месторасположения) все закончится, однако окончательно все, что находится под кожей, заживает до полугода.

6. Потенциальные риски при прохождении МРТ

Если у вас есть татуировка, и вам нужно сделать МРТ, обязательно поставьте в известность врача. Существует мизерный шанс, что процедура закончится ожогом. Во время МРТ клетки организма реагируют на радиоволны и магниты, что может вызвать проблемы с некоторыми видами чернил: например красные, могут содержать железо или его оксиды. Железо начинает нагреваться и в результате вы получаете ожог. То же самое касается и татуажа на лице для женщин.

7. Лазерное удаление татуировки

Такие специальные лазеры называются Q-switch. Лазер мощно нагревает подкожные пузырьки с чернилами, чтобы их разбить, то есть при перегреве пузырьки попросту разрывает. Каждая лазерная вспышка нагревает чернила до нескольких тысяч градусов, и она настолько точна, что нагревает только их, не поджаривая кожу. Кстати, процедура по удалению обычно занимает целую кучу сеансов, и это более болезненно, чем нанесение самой татуировки.

8. Что говорит наука о пользе татуировок?

Отци или Ледяной человек, живший около 5300 лет тому назад, и чья мумия была найдена в Альпах, покрыт татуировками, и они служили не только украшением, но скорее лекарственным средством. Его татуированные суставы говорят о том, что так древние пытались лечить артрит. А татуировки на спине Отци соответствуют всем правилам акупунктуры для лечения печени, селезенки, желудка и желчного пузыря. Другие найденные древние тела фактически свидетельствуют о том же: например, татуировки на лице – это лечение паралича после инсульта.

Текст: Flytothesky.ru