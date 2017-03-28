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Тест: Хорошая ли у вас карма?
29.03.2017 14:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жизнь каждого человека состоит из череды событий и поступков. И то, как мы реагируем на происходящее, во многом формирует нашу личность. Полностью хороших людей не бывает. Временами каждый из нас поступает не очень правильно по отношению к другим людям. А потом нас мучает совесть. Давайте делать мир добрее, чтобы наша карма была чиста!
Излучаете ли вы тепло и позитив? Проверьте это с помощью нашего теста.
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Жизнь каждого человека состоит из череды событий и поступков. И то, как мы реагируем на происходящее, во многом формирует нашу личность. Полностью хороших людей не...
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