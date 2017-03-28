Железная рука общественной морали с детства учит нас любить ближнего так, как мы любим самих себя. Многие ошибочно трактуют этот закон как жертвование собственными потребностями в угоду интересов других. Якобы такой тонкий расчет заставит мир пойти на ответные жертвы: ты отдаешь больше, но и тебе возвращается сторицей. Ошибка в том, что человека просят поставить собственное «я» на уровень с другими «мы», но никак не выше. Он сам лишает себя ресурсов, сам решает отдать другим последнее, чего желал себе. А потом обижается, не увидев ответных жертв.





С чего начинается невроз?

Первая фрустрация происходит тогда, когда человек отдает другому то, чего хотел бы получить сам. Например, он жаждал любви и заботы, но вместо того, чтобы устроить законный отдых и потратить деньги на собственные нужды, начал упорно и настойчиво душить своей опекой окружающих в надежде, что ему вернут то же самое. Стоит ли говорить, что обратка не приходит? Другой пример: я хочу шоколадку, но покупаю ее своему другу, рассчитывая на его осознанность, что он тоже купит мне шоколадку в благодарность. Разве это не глупо? Отдавать другому то, что жизненно необходимо самому, а потом обвинять окружающих в отсутствии уважения.

И таких примеров масса. Много вы знаете матерей, которые отказываются от всех жизненных радостей в пользу своих детей, а потом обижаются, когда те не жертвуют своими интересами в ответ? Люди любят идти на жертвы, потому что рассчитывают получить признание, восхищение или ответную благодарность.

3 составляющие механизма профлексии

Казалось бы, зачем усложнять себе жизнь? Хочешь – возьми, много – поделись. Но подвох в другом, человек просто не умеет уважать свое «я», ему неведомо чувство любви к себе, что и толкает на странные попытки добиться признания от внешнего мира. Поэтому и происходят перекосы в психике: женщина себя не любит, но требует этого от мужа, детей и родственников, как будто в ее голове сидит запрет на собственные чувства. И он есть! Механизм профлексии включает в себя три вытесненные потребности.

• Здоровый эгоизм

Человек боится прослыть эгоистом, ведь обществом это порицается. Он думает, что любить себя, заботиться о собственных интересах, преследовать в первую очередь свои мечты неуважительно по отношению к другим. Но хорошее отношение к самому себе еще никому не вредило. Людям, у которых налажена коммуникация со своим «я», можно только позавидовать!

• Самоуважение

Многим может показаться, что умение гордиться собой и своими достижениями – что-то сродни хвастовству. Мы думаем, что отказавшись от самих себя, положив жизнь на алтарь другим, можно добиться истинного восхищения и признания. Только это ложь. Никто не будет уважать того, кто сам себя не уважает.

• Желание получить внимание

Каждому хочется почувствовать свою нужность время от времени, ощутить на себе чужую заботу, которая бы подтвердила собственную значимость. От других такое признание даже в разы приятнее, вот мы и попадаемся на крючок этого чувства, пытаясь «заслужить» любовь трудом и жертвами. Но это ловушка невроза.

Кто чаще всего становится жертвой невротических состояний?

Если человек рос в семье с переизбытком заботы, он усваивает гиперопекающий стиль поведения своих родителей, начиная в зрелом возрасте подражать их ролевой модели. Также невроз хорошо паразитирует на чувстве вины, внушенном в раннем детстве: «мы в тебя всю душу вложили, жизнь тебе отдали, теперь твоя очередь». Попадают под раздачу и семьи, где существовал перекос роли «родитель-ребенок», где маленький человек получил дефицит внимания, любви и заботы, неосознанно перебрав на себя программу «понимающего взрослого». Родные с зависимостями тоже подают плохой пример: заливая потребности спиртным, выбирая пассивный сценарий жизни «жертвы», они закладывают такую же программу в свое чадо.

Что с этим делать?

Для начала научиться осознавать собственные потребности и желания, различать внутренние «хочу» и внешние «должен». Во-вторых, учиться ставить свое «я» на первое место. Не ребенка, не маму, не мужа или инфантильных друзей, но самого себя и свои цели. Наконец, в-третьих, не спешите лезть с заботой и помощью к близким, как бы сильно этого ни хотелось. Остановите внутренний порыв и спросите родных: а нужна ли им вообще ваша забота и вмешательство? Вдруг никакой жертвы не нужно, а вы уже приготовились страдать? Просто спросите.

Текст: Flytothesky.ru