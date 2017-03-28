«Ты должен», «не хочу тебя слышать», «я обиделась», «меня все достало», «тебе друзья дороже меня» — стандартный набор фраз большинства парочек в семейных конфликтах, которые, увы, не приводят к хорошему финалу. Как это обычно происходит? Мужчина не купил цветов к празднику – и женщина обиделась, устроив изматывающую игру в молчанку, чтобы проучить. Жена не успела приготовить ужин из трех блюд, хотя весь день просидела дома – и партнер закатил истерику, вылив на нее ведро желчи и злобы. Мотивы обоих ясны: каждый хочет наказать половину, чтобы добиться уважения к себе, заставить изменить поведение. Вот только способ «влияния» выбран неверно: когда это агрессия приводила к чему-то хорошему?





Главная ошибка супругов – это нежелание слушать друг друга, привычка гневаться, душить и требовать «как должно» вместо попытки объяснить, какое отношение действительно хотелось бы получить. Если что-то идет не по сценарию, мы предпочитаем тут же нападать с гневной тирадой или казнить молчанием, потому что это легче, чем рискнуть поговорить по душам, попросить то, чего так хочется. Проще наорать, кинуть «если бы ты был мужиком, то сделал бы так» или «если бы ты любила, то уважала», чем обнять и попросить о помощи. Это и приводит отношения к печальному финалу…

3 типа защитных реакций в конфликте, которые разрушают отношения

Представим гипотетическую ситуацию: муж все выходные провел с друзьями на даче, не уделив внимание своей женщине. По приходу домой он может столкнуться с несколькими типами реакций. Первая – жена надует губы и обидится, лишив секса на две недели. Вторая – закатит грандиозный скандал, в котором припомнит грехи всех его прадедов. Третья – начнет стыдить, приводя в пример мужа подруги, который устроил той сказочное путешествие на байдарках.

Какая из вышеперечисленных реакций повлияет на мужа лучше всего? Правильно, ни одна. Потому что данные варианты не дают партнеру понять, что жена чувствует и хочет на самом деле. А вот обними она его, скажи, как соскучилась, как ей нравится проводить время вместе, как этого не хватало в последние дни, думается, следующие выходные он бы с радостью остался дома. Потому что не услышал бы агрессии, только любовь и просьбу о помощи.

Итак, перед вами 3 типа разрушительных реакций в отношениях

• Включение психологической защиты

Человек прибегает к этому типу реагирования потому, что видит в нем привычный способ спасения от боли и страха – разозлиться, обидеться или обижено промолчать. Так поступали наши родители, это показывают в кино, потому такой способ «наказания» кажется верным. Вот только если вначале партнер еще будет пытаться как-то до нас достучаться, выманивать на диалог, спрашивать о причинах такой реакции, потом он просто устанет от этого барьера и сам замкнется в коконе беспомощности и обиды.

Так и получаются семьи, где коммуникация разрушена, каждый живет, лелея свои раны, пытаясь защититься от другого. Партнеры больше не чувствуют друг друга, не говорят о важном, как партизаны на вражеской земле. А когда в паре нет понимания, приходит домысливание. Оба начинают фантазировать на тему чувств и мыслей другого в негативном ключе: «он специально это делает», «ему приятно играть на моих нервах», «она что-то задумала», «меня в этом доме ненавидят».

• Попытка пристыдить партнера

Этот тип реакции включается, когда поведение партнера приносит боль, заставляет разочароваться в каких-то своих идеалах. Автоматически хочется наброситься с обвинениями, пристыдить любимого человека, чтобы больше так не поступал. В этой реакции таится скрытая надежа, что партнер услышит и поймет, что он (она) обязательно изменится, и боль прекратится. Вот только когда насаждаемое чувство вины побуждало человека меняться, а не убегать или закрываться в себе?

• Избегание конфликта или возмущенное согласие

Наконец, последний способ разрушить свой брак – это выбрать тактику избегания проблем из желания сохранить видимый мир и согласие. Когда что-то в отношениях не устраивает, мучает, раздражает, но мы продолжаем уходить от выяснений, только бы не портить атмосферы в доме. Кажется, оно само как-то пройдет или разрешится, но это ложь!

Конфликты неизбежны, более того – необходимы, чтобы семья стала крепче, научилась слышать друг друга. Когда боль долгое время игнорируется и подавляется, мы забываем о причинах, а ком накапливается, внутри остается неудовлетворенность, которая растет и убивает любовь. Через время партнеры превращаются в ходячих «зомби», которые усердно поддерживают видимость идеальной семьи, исправно выполняют «супружеские обязательства», но внутри которых все давно мертво. Они и сами не поняли, в какой момент что-то пошло не так, потому что никогда не озвучивали своих «хочу».

Если вы обнаружили себя в описанных выше примерах, найдите смелость отыскать первопричину боли, перестать закрываться. Подумайте о том, как ваши чувства отражаются на партнере, он ведь тоже испытывает боль, пусть и проявляет это по-другому. Не замалчивайте свои переживания, учитесь их озвучивать. Без претензий, требований или обид, делая акцент на том, что любите в человеке, что хотели бы видеть в ваших с ним отношениях. Только тогда можно построить крепкую и любящую семью!

Текст: Flytothesky.ru