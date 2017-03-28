Наверное, любой человек стремится стать независимым, хотя справляется с такой нелёгкой задачей, увы, далеко не каждый. Независимость – первый шаг на пути к собственной свободе, саморазвитию и, конечно, счастью. И это того стоит! Разве вы сможете чувствовать себя счастливым, если вам всегда приходится полагаться на других людей и зависеть от них? Может быть, лучше самостоятельно контролировать свою жизнь и судьбу без чьей-либо помощи и вмешательства? Попробуйте, наконец-то, стать действительно независимой личностью.





1. Окружите себя позитивом

Чьи-либо негативные слова и пессимистическое отношение к жизни наверняка испортят вам настроение и лишат всяческого вдохновения, даже если вы сами являетесь позитивным человеком. Постарайтесь окружить себя людьми, несущими только радость и приятные эмоции, а не грусть и разочарование. Иными словами, в собственном окружении вы должны чувствовать себя комфортно.

2. Не принимайте чужое мнение во внимание

При принятии собственного решения руководствуйтесь своим и исключительно своим мнением, а не тем, что говорят другие. Осознайте для себя, что вам действительно нравится в вашей жизни и научитесь получать от неё удовольствие. В конце концов, подумайте о своих достижениях, которыми вы можете гордиться. Какая разница, одобряют ли вас или нет, если ваш успех очевиден. Чтобы стать личностью независимой, не следуйте мнению масс, а сохраните своё собственное видение этого мира.

3. Развивайте и воспитывайте уверенность в себе

Уверенность в себе всегда способствует успеху, и именно она определяет ваши отношения с окружающими людьми. Отсутствие же уверенности обязательно столкнёт вас с многочисленными проблемами на вашем пути. Просто выдохните, расслабьтесь и двигайтесь к своей мечте, веря в себя. Конечный результат вас, несомненно, приятно удивит. Демонстрируйте окружающим то, насколько вы уверены в собственных поступках и словах, и не путайте высокомерие с уверенностью. Собственная уверенность – это проявление вашего внутреннего спокойствия и счастья.

4. Принимайте собственные решения

Не волнуйтесь, если принятие решения занимает у вас много времени, ведь окончательный выбор следует сделать без каких-либо колебаний. Да, обращаться за советом можно и нужно, но помните, что всё-таки последнее слово только ваше, поскольку на решение должны влиять ваши интересы, ваши взгляды и ваша точка зрения.

5. Мотивируйте себя сами

Найдите в себе таланты и интересы. Приложите все усилия, чтобы усовершенствовать свои способности и навыки. Сосредоточьте внимание на более значимых для вас аспектах и не концентрируйтесь на мелочах, которые могут нарушить ваши планы. Если вы в себя верите, если вы стремитесь к чему-то, то вы этого добьётесь. Самомотивация всегда является важной частью успеха.

6. Придерживайтесь своих собственных стандартов

Иметь образец для подражания – это хорошо. Тем не менее, не пытайтесь повторить чужие достижения. У вас свои собственные черты, особенности и характеристики, делающие вас уникальным, ими и следует руководствоваться. Нельзя сравнивать себя с другими, нельзя думать, что они лучше и успешнее. Это опаснейшее заблуждение, которое будет препятствовать вашей независимости.

7. Будьте финансово ответственны

На начальном этапе жизни мы все финансово зависим от родителей. Потом мы взрослеем и начинаем самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. А вот материальной и финансовой ответственности всё же следует приучать как можно раньше, чтобы дети в будущем легко и безболезненно обретали независимость и свободу. Ну и не забывайте, что платить в этой жизни, так или иначе, приходится за всё.

Текст: Flytothesky.ru