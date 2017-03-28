В фильмах о любви, как правило, бывает счастливый конец: мужчина и женщина преодолевают все препятствия на пути их отношений, после свадьба, слезы радости, путешествие в жаркую страну и рождение детей. А как происходит в реальной жизни? Можно ли жить долго и счастливо не только в кино? Итак, за плечами 10 лет брака, и опытные супруги могут сделать определенные выводы.





1. Брак — это не каждодневная радость.

Жизнь с супругом не может быть постоянным праздником. Случается всякое: обиды, злость, недомогания, серьезные заболевания, нервные срывы, различного рода неприятности, усталость от работы и другие трудности. Иногда бывают серьезные ссоры. Главное — смогут ли супруги отнестись к перечисленным ситуациям с умом и разрешить их без вредных последствий для отношений.

2. Страсть затихает.

Проходит не любовь, а яркие эмоции, которые раньше доставляли столько радости или, наоборот, хлопот. Были слезы, невозможность находиться друг без друга ни минуты, страдания. А сейчас должно быть просто хорошо без криков, упреков, громких хлопков дверью со словами «я у мамы поживу», бессонных ночей после истерики.

Также важна стабильность. Можно быть уверенным в супруге и уметь предугадывать его действия. Это вовсе не означает, что отныне отношения — смертная скука.

А еще семье должно царить спокойствие. Возвращаясь домой, хочется быть уверенным, что там все хорошо, а любимый человек ждет и никогда не обидит.

3. Социальное равенство — не пустой звук.

В сказках пишут все, что душе угодно. Однако часто неравные браки заканчиваются расставанием. Поначалу влюбленность и страсть приближают людей друг другу. А потом, по истечении нескольких лет совместной жизни, на поверхность всплывают все подводные камни: различия в воспитании и образовании, отношение к окружающему миру и жизни в целом, любовь к детям и работе, умение зарабатывать и тратить деньги.

4. Муж и жена должны постоянно развиваться.

Плохо быть балластом для супруга. Нет ничего хуже погрязшей в пеленках жены или сидящего каждый день за компьютерными играми мужа.

Останавливаться на достигнутом по жизни ни в коем случае нельзя. Если супруг желает развиваться (пусть даже и не в том, в чем вам хотелось бы), то лучше не мешайте, а займитесь самообразованием. Того, кто препятствует росту, всегда бросают.

5. Принимайте партнера таким, какой он есть.

Можно ненавидеть некоторые привычки супруга и спорить по некоторым вопросам, если ваши мнения различаются. Но нельзя пытаться переделать его под свои стандарты. Друг друга нужно принимать на глубинном уровне, несмотря на некоторые недостатки партнера, которые лежат на поверхности.

6. Не растворяйтесь в семье.

Нельзя делать смыслом своего существования детей и мужа. Предавая саму себя и живя только интересами и желаниями родных людей, можно превратиться в неинтересную зацикленную на доме женщину, которая станет обузой для мужа и быстро надоест. Нужно быть разносторонней личностью, с которой мужчине захочется обсуждать все на свете.

7. Нельзя удержать возле себя человека насильно.

Да, сейчас вы вместе и нужны друг другу. Но не забывайте о том, что вы оба — свободные люди, имеющие право на лучшую жизнь для себя. Живите с осознанием того, что если супруг вдруг захочет уйти — это вполне нормально. Будут переживания и, возможно, слезы, но не случится ничего катастрофического. Забудьте фразы из романтических фильмов и любовных романах вроде «умрем в один день».

8. Каждый имеет право на что-то личное.

Это могут быть деньги, время, пространство. Нельзя заставлять мужа ходить с вами по магазинам. Но и вы не должны ездить на рыбалку, если это не доставляет никакой радости.

Ходите на занятия по йоге, читайте книги, гуляйте в любимом парке. Но и муж может съездить на рыбалку, посетить с друзьями бар. Все должны быть довольны, всем должно быть хорошо.

Деньги — отдельная тема. У каждого из супругов могут быть личные финансы, о которых он не обязан отчитываться. Вы же не собираетесь просить у супруга деньги на упаковку жвачки, ведь это так унизительно.

9. Домашнее животное — залог счастливых семейных отношений.

Теплокровный питомец, которого можно обнять, погладить, накормить, принесет только положительные моменты в семейную жизнь. Совсем не имеет значения, какое животное вы завели: кота, собаку, морскую свинку или джунгарского хомяка. Совместная забота о живом существе и радость от излучаемого им тепла помогут сблизить супругов.

10. Характеры супругов должны быть похожи.

Люди с разным темпераментом едва ли могут ужиться вместе. Если вы — человек, любящий активный отдых и путешествия, а ваш супруг обожает все время лежать на диване у телевизора, то, к сожалению, у вас практически нет шансов на долгий гармоничный брак. Характеры вовсе не должны быть идентичными, но полная противоположность темпераментов уничтожит отношения.

11. Со временем секс уходит на второй план.

После десятка лет совместной жизни секс уже не такой страстный. Да и эмоции не те. Исполнение супружеского долга превращается в более спокойный и тихий процесс, хотя раньше было иначе. И это нормально.

Очень подозрительно, если муж кидается на вас каждый вечер с безумным желанием страсти и любви, а за плечами уже более 10 лет брака. Может, у него сексуальная зависимость, требующая вмешательства специалистов?

12. Все решения принимаются совместно.

Конечно, этот вывод не касается мелких бытовых вопросов. Но есть решения, принятие которых требует согласования с любимым человеком. Это значительные покупки, планирование семейного отдыха, желание завести детей, приобретение автомобиля и другие немаловажные вещи.

Нужно уметь идти на компромисс с партнером и оставлять друг другу право выбора. Главное — любить, доверять, помогать, быть терпимыми и справляться со всеми трудностями, возникающими на совместном пути, с достоинством.

Текст: Flytothesky.ru