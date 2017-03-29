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Мы расскажем об уровне вашего образования, основываясь на цветовом зрении

30.03.2017 10:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Научные исследования показывают, что то, как мы видим цвета и оттенки, может многое рассказать о нас. Посредством цветового восприятия мы видим мир в таких ярких красках, и это влияет на наше настроение, энергетику, эмоции.

И, как бы удивительно ни было, цвета могут сказать нам даже о нашем уровне образования.Мы расскажем об уровне вашего образования, основываясь на цветовом зрении

 
 
 
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Научные исследования показывают, что то, как мы видим цвета и оттенки, может многое рассказать о нас. Посредством цветового восприятия мы видим мир в таких ярких...

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