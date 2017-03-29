Научные исследования показывают, что то, как мы видим цвета и оттенки, может многое рассказать о нас. Посредством цветового восприятия мы видим мир в таких ярких красках, и это влияет на наше настроение, энергетику, эмоции.

И, как бы удивительно ни было, цвета могут сказать нам даже о нашем уровне образования.