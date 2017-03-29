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Турция заблокирует сервис бронирования отелей Booking.com

30.03.2017 12:29 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Суд Стамбула постановил заблокировать доступ к сервису для бронирования отелей Booking.com на территории Турции. После получения судебного уведомления, власти будут обязаны заблокировать сервис, сообщил ABC-news.

Турция заблокирует сервис бронирования отелей Booking.com
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Сервис помогает 13 тысячам турецких компаний размещать у себя постояльцев", — заявили представители Booking.

Они не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. В компании заявляют, что лишь способствуют укреплению здоровой конкуренции на рынке и предлагают турецким потребителям удобную платформу для бронирования жилья по всему миру.

Иск против сервиса подала TURSAB — ассоциация туристических агентств Турции — еще в 2015 году. По их мнению, деятельность сервиса осложняет работу турагентств, ранее Booking уже получал штраф на $700 тысяч. Адвокаты TURSAB заявили о том, что Booking формирует условия для недобросовестной конкуренции.

Конкретные сроки блокировки суд не сообщает.

Booking.com — сервис онлайн-бронирования отелей, основанный в 1996 году в Амстердаме. Его собственником с 2005 года выступает американская The Priceline Group, которая также контролирует сервисы Kayak и Agoda.

 
Теги: Минск
 
 
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Ассоциация туристических агентств Турции обвинила Booking.com в нарушении закона о конкуренции.

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