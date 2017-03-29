МИНСК, 30 мар — Sputnik. Суд Стамбула постановил заблокировать доступ к сервису для бронирования отелей Booking.com на территории Турции. После получения судебного уведомления, власти будут обязаны заблокировать сервис, сообщил ABC-news .

"Сервис помогает 13 тысячам турецких компаний размещать у себя постояльцев", — заявили представители Booking.

Они не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. В компании заявляют, что лишь способствуют укреплению здоровой конкуренции на рынке и предлагают турецким потребителям удобную платформу для бронирования жилья по всему миру.

Иск против сервиса подала TURSAB — ассоциация туристических агентств Турции — еще в 2015 году. По их мнению, деятельность сервиса осложняет работу турагентств, ранее Booking уже получал штраф на $700 тысяч. Адвокаты TURSAB заявили о том, что Booking формирует условия для недобросовестной конкуренции.

Конкретные сроки блокировки суд не сообщает.

Booking.com — сервис онлайн-бронирования отелей, основанный в 1996 году в Амстердаме. Его собственником с 2005 года выступает американская The Priceline Group, которая также контролирует сервисы Kayak и Agoda.