Как много на свете женщин, которые сами становятся причиной своих несчастий. Которые сознательно связывают жизнь не с теми людьми, принимают решение вопреки сердцу, чтобы затем горько рыдать над осколками своей жизни. Но кто виноват этой глупости? Кто причина тому, что она собственными руками загнала мечты глубоко под кожу и не оставила себе возможности дышать? Эта статья посвящается 10 самым распространенным ошибкам женщин в отношениях, которые портят все.





Как женщины портят себе жизнь?

Ошибка 1. Оценка своей успешности через призму отношений

Плевать, что она с нуля отстроила бизнес, дав работу 200 человек. Не имеет значение, ездила она на Мальдивы или покорила горный хребет, если у нее нет мужика, значит, не состоялась. Почему-то именно так рассуждает подавляющее большинство женщин, оценивая свою личность исключительно по наличию колечка на пальце. Мужчина кажется настолько «священной коровой», что многие готовы жить с тираном или потомственным алкоголиком, только бы доказать обществу свою полноценность. А потом удивляются, почему семейная жизнь не приносит радости. Может, хватит повышать самооценку с помощью брака?

Ошибка 2. Готовность ухватиться за первого встречного

Живет себе красавица уже около 30-ти лет, но принца на горизонте нет. Что она делает? Принижает свои достоинства, только бы не остаться одной, соглашаясь на первого вошедшего в дом сантехника, если тот обратил внимание. Подумаешь, сердце не стучит, любовь – дело наживное. А мужчина чувствует, что нелюбим, что его просто использовали, убегая от страхов и заморочек, потому жизнь и не складывается. Зачем говорить «да» первому, кто предложил? Почему не включить голову, чтобы выбирать самой? Нет подходящих вариантов? Занимайтесь хобби, растите розы на подоконнике… только не изменяйте себе.

Ошибка 3. Неумение отличить подлинные чувства от фантазий

Это сейчас он похож на жабу из грязного болота, а когда она его поцелует – станет принцем всем на зависть. Так рассуждает большинство, а потом «разочаровываются» в любви. Потому что не надо было путать истинные чувства к мужчине со своими ожиданиями на его счет. Хорошее отношение – не повод отдавать сердце первому встречному, как и классный секс – не причина для замужества. Прекратите держаться за собственные иллюзии, клясться избраннику в любви только потому, что нравится образ, который можно из него слепить. Хочется любви и ласки? Заведите кота.

Ошибка 4. Спешка с сексом, который накладывает обязательства

Думая о сексе, помните, что сексуальная близость не равна истинной близости. Женщина склонна расценивать половой акт как некое священнодействие, после которого отношения с мужчиной обязательно перейдут в ранг важных и ценных. Чтобы отдаться, она вызревает духовно, воспринимает акт соблазнения слишком романтично. Но для мужчины секс – это просто удовлетворение нужды. Не спешите прыгать в постель, не делайте секс мерилом собственной ценности, страсть – еще не повод терять голову.

Ошибка 5. Принижение собственной планки из желания угодить

Он ничего не может ей предложить, кроме своей любви, но дама соглашается. А потом замечает: раньше было развитие и путешествия, а теперь она еле сводит концы с концами, чтобы его прокормить. Или мужчина запрещает проявлять свое «я», хотя о замужестве речи не идет, да и ребенка «любимый» не желает. Принц не утруждает себя обязательствами, зато женщина должна любить, понимать, жертвовать и строить из себя фею. Нравится ей это или нет, она всеми силами старается его удержать. Но зачем? Ради чего вообще нужно унижать свою личность, занижать планку требований, если это не ваш уровень? Уважать себя нужно, женщины.

Ошибка 6. Надежда исправить недостатки мужчины

Неплохо мнить себя королевой, но только не волшебницей. Изменить взрослого и давно сформированного человека невозможно, особенно если постоянно сыпать ему на голову упреки и раздражение. Вы пробовали себя перевоспитать? Не есть после 12-ти, например, не истерить по пустяками, не копить обид? Тогда как можно требовать этого от другого? Пытаться исправить личность партнера без его на то согласия? Не корите человека за неоправданные ожидания. Ищите того, кто подходит по всем параметрам изначально, или меняйтесь сами.

Ошибка 7. Необдуманная беременность в стиле «время пришло»

Когда женщину окружает хор родственников, которые в один голос требуют продолжения рода, ссылаясь на традиции и ускользающую молодость, – важно уметь настоять на своих желаниях. Никто не вправе распоряжаться чужим телом и жизнью, даже из лучших побуждений. Ребенка нужно захотеть, суметь обеспечить ему нормальное будущее – вот тогда все останутся в выигрыше. А рожать, потому что хочется замуж, скучно или мужчина заждался наследника – провальное дело.

Ошибка 8. Действия вопреки материнскому инстинкту

Ни одна самка в дикой природе не будет действовать во вред своим малышам, наоборот, она сделает все, чтобы их защитить, следуя зову сердца. Увы, женщины порой забывают о ценности собственных детей, отказывая им в счастье во имя прихотей мужчины. Он приказывает ей сделать аборт, и она, кляня себя, соглашается, после чего семья все равно распадается. Он не хочет принимать ее ребенка, и она ссылает его к бабушке, только бы угодить. И потом еще продолжает кормить себя ложью, что все во благо? Никогда не жертвуйте своими детьми ради воображаемого рая с мужчиной. Если он не принимает вашего ребенка, он и вас не принимает.

Ошибка 9. Привычка пассивно переживать проблему

Что делает малыш, если что-то его не устраивает? Правильно, он плачет, топает ногами и требует своего. Куда же девается вся эта активность и непосредственность в зрелом возрасте? Почему женщина предпочитает копить обиды внутри, затаптывать в грязь чувства, только бы не говорить о том, что болит? Необходимо учиться проявлять характер, обсуждать свои желания и страхи вслух. Не просто пассивно переживать, но высказываться и искать решение, приходить к компромиссу. Тогда отношения будут развиваться и радовать.

Ошибка 10. Сопротивление необходимым переменам

Даже понимая, что отношения обречены, женщина часто продолжает нести на себе никому не нужный крест. Она убеждает себя, что ее избранник – не самый плохой вариант из возможных. Или кормит ум отговорками в стиле «завтра точно поставлю точку». Торги с собственной совестью могут длиться десятилетиями, болтаясь тяжелым грузом из-за нежелания менять привычное болото, рисковать и прикасаться к неизвестности. Но чтобы впустить в жизнь новый сценарий, нужно выбросить старый, а для этого требуется мужество.

Хватит сидеть попой на муравейнике и убеждать сердце, что все так живут. Не все, это ложь. Пора воспользоваться выбором, который дан каждому. Вперед строить свое счастье!

Текст: Flytothesky.ru