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Викторина: Сможете ли вы отгадать, какой знаменитости принадлежат губы?

30.03.2017 16:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы подготовили для вас интересную викторину, которая проверит, как хорошо вы сможете соотнести фрагменты фотографий с именами их обладателей. У вас будет несколько попыток дать парильный ответ. Но не расстраивайтесь, если допустили ошибку, ведь практически никто не может справиться с этим тестом на все 100%. А вдруг у вас получится? Итак, чьи это губы?:)

 

Подготовлено интернет-журналом Flytothesky.ruВикторина: Сможете ли вы отгадать, какой знаменитости принадлежат губы?

 
 
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Мы подготовили для вас интересную викторину, которая проверит, как хорошо вы сможете соотнести фрагменты фотографий с именами их обладателей. У вас будет...

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