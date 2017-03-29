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Викторина: Сможете ли вы отгадать, какой знаменитости принадлежат губы?
30.03.2017 16:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы подготовили для вас интересную викторину, которая проверит, как хорошо вы сможете соотнести фрагменты фотографий с именами их обладателей. У вас будет несколько попыток дать парильный ответ. Но не расстраивайтесь, если допустили ошибку, ведь практически никто не может справиться с этим тестом на все 100%. А вдруг у вас получится? Итак, чьи это губы?:)
Подготовлено интернет-журналом Flytothesky.ru
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Мы подготовили для вас интересную викторину, которая проверит, как хорошо вы сможете соотнести фрагменты фотографий с именами их обладателей. У вас будет...
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