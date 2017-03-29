Если с возрастом вам стало требоваться больше времени для осмысления информации или принятия решения, не думайте, что вы на пути к старческому слабоумию. С годами мозг начинает работать немного иначе. Это не означает «плохо», это означает «по-другому». Более того, в некоторых случаях изменение процессов, происходящих в мозге, дает свои преимущества.





1. Склонность к рациональному мышлению.

У молодых людей в мозге более активна одна сторона префронтальной коры. В пожилом возрасте обе стороны мозга начинают работать одинаково. Это способствует более адекватной оценке различных ситуаций и возможности сразу видеть суть вопроса.

2. Необходимость концентрации.

С течением времени мозг хуже справляется с многозадачностью, поэтому становится труднее выполнять несколько дел одновременно. МРТ показывает, что у молодых людей область мозга, которая используется для решения какой-то проблемы, темнеет сразу же, как только задача выполнена. У пожилых людей это занимает больше времени. Мозгу необходимо сначала завершить одно дело, а потом приступать к следующему. В этом есть большой плюс: сосредоточившись на одной задаче, находишь более верное решение.

3. Минимум ошибок в работе.

Когда люди становятся старше, им требуется больше времени на обучение. Но после этого они совершают меньше ошибок. Наблюдение за работой авиадиспетчеров показало, что служащие в возрасте от 50 до 65 лет дольше осваивают новое оборудование, зато потом работают практически без погрешностей. Имейте это в виду, когда пытаетесь разобраться в сложной компьютерной программе или новом гаджете.

4. Более спокойное восприятие действительности.

Снижение уровня тестостерона позволяет лучше контролировать импульсы. У женщин после окончания трудного периода перименопаузы наступает эмоциональная стабильность (помните об этом, если страдаете от перепадов настроения). Мозжечковая миндалина, которая объединяет эмоции и память, становится менее чувствительной к негативу.

5. Успешное решение финансовых вопросов.

Большинство людей в зрелом возрасте становятся более искусными в принятии финансовых решений, так как имеют опыт и тщательно оценивают всю поступающую информацию.

Изучению работы мозга в пожилом возрасте посвящено много исследований. Наибольший интерес вызывает открытие, сделанное в Гарвардской медицинской школе. Ученые выяснили, что у пожилых людей вновь активируется ген под названием «REST», который работает только во время развития плода. Пациенты с диагнозом «болезнь Альцгеймера» имеют очень мало белка «REST». Почему так происходит, пока не ясно. Эксперименты на животных показали, что ген «REST» могут активировать препараты с литием, которые используются в лечении биполярного расстройства. Но это не решение проблемы, поскольку литий вызывает тяжелые побочные эффекты. Исследовательская группа в настоящее время изучает другие соединения, которые могут работать подобным образом.

Возможно, что в будущем мы узнаем точный механизм развития болезней мозга, а пока нам надо помнить, что не все возрастные изменения говорят о патологии. Лучше всего научиться их использовать с выгодой для себя.

Текст: Flytothesky.ru