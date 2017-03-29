Любовь любовью, но в семейной жизни бывают моменты, когда дорогого мужа или жену хочется разорвать от злости и раздражения. В такой ситуации забываются клятвы, данные у алтаря, прошлогодний долгожданный отпуск у моря, радость от рождения ребенка. На супруга даже не хочется смотреть.





Ссора — естественный процесс, характерный для каждой счастливой семьи. Согласно проведенным исследованиям, любящие друг друга люди, находящиеся в браке, бранятся по мелочам в среднем около 300 раз в год. Чаще причиной скандалов является денежный вопрос. А пятая часть всех исследуемых пар и вовсе ссорится чаще, чем занимается сексом.

Чтобы очередная ссора не стала для супругов последней, стоит следовать простому алгоритму из 5 действий.

1. Не пытайтесь избежать ссоры

Если вас что-то расстроило или рассердило, ни в коем случае нельзя держать обиду внутри себя. Такая модель поведения не поможет сократить количество ссор, но следующая перебранка грозит превратиться в настоящий скандал большой силы, потому как накопленные ранее обиды выплеснутся вместе с новыми.

Как чаще всего случается, если долго терпеть и держать раздражение внутри себя, мелкая ссора в будущем будет сопровождаться высказыванием претензий пятилетней давности.

Поэтому важно сразу не молчать, если что-то обидело. Хочется высказаться? Лучше сделать это прямо сейчас, но зато поругаться совсем немного.

2. Не переходите на крик

Крик — это не доказательство правоты. Если вы кричите и делаете это громче партнера, он в большем выигрыше. Неужели так трудно спокойно объяснить супругу, что именно в данный момент вас раздражает?

Постарайтесь контролировать себя в минуты ссоры и максимально спокойно и доходчиво объяснить мужу или жене, что именно вас волнует. Хотя бы начните разговор спокойным тоном, если не можете себя контролировать в дальнейшем. Но помните, что любые претензии — это те, которые появились в настоящем, а не на прошлой неделе или десятилетие назад.

3. Не оскорбляйте супруга

В детстве это работало: маленький Сашенька уходил из песочницы поверженным, когда вы его обзывали обидным словом. Сколько вам сейчас лет? Какой бы сильной ни была обида, как бы сильно ни хотелось задеть оппонента, оскорблять его нельзя. Сосредоточьтесь на предмете спора, а не переходите на личности.

Напоминайте себе, что вы любите этого человека. Он помогает вам в трудные периоды, дарит нежность и любовь, вы гордитесь его достижениями. Разве ссора что-то меняет? Нет, супруг по-прежнему любит и любим.

4. Выслушайте точку зрения партнера

Во время ссоры вам хочется высказаться. Но ведь супруг желает того же самого. Так почему же не послушать то, что он хочет до вас донести?

Оба партнера имеют право на собственное мнение касаемо возникшей спорной ситуации. И раз уж конфликт возник, то точка зрения есть у обеих сторон.

Не молчите, раздраженно выдувая воздух из ноздрей и сложив руки на груди, а внимательно выслушайте. Чем раньше вы вместе разберетесь в причинах раздражения и обид, тем быстрее закончится этот период.

5. Делайте перерывы

Ссора перестает быть конструктивной, когда в определенный ее момент наступает пик раздражения и взаимных упреков. А лучше бы поссориться пару минут на какую-либо определенную тему и закончить это дело навсегда.

Если стало понятно, что конфликт перешел в фазу, когда предмет спора забыт, а супруги хотят как можно сильнее задеть друг друга, стоит временно остановиться. Пока не поздно. Ведь можно обидеть любимого человека настолько серьезно, что потом придется долго извиняться перед ним.

Остановившись и переведя дыхание, можно продолжить спокойное обсуждение предмета спора и окончательно разобраться, кто прав, а кто виноват.

Текст: Flytothesky.ru