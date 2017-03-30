﻿ Booking намерен оспорить решение о приостановке работы в Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Booking намерен оспорить решение о приостановке работы в Турции

30.03.2017 20:31 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Администрация сервиса по бронированию жилья Booking.com не согласна с решением суда Стамбула приостановить работу сервиса в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Booking.

Booking намерен оспорить решение о приостановке работы в Турции
© Sputnik/ Виктор Толочко
Сто идей: как сделать Беларусь привлекательнее – совет тех, кто уехал

Накануне суд Стамбула решил приостановить деятельность сервиса в стране по иску о недобросовестной конкуренции, который был подан Союзом турагентств Турции (TURSAB). С сегодняшнего дня Booking позволяет турецким пользователям бронировать жилье только за пределами своей страны.

"Мы не согласны с запретом и готовимся подать апелляцию. Booking.com всегда соблюдает законодательство стран, в которых работает", — цитирует агентство слова представителя сервиса.

Он отметил, что Booking помогает развиваться более чем 13 тысячам объектов размещения по всей Турции. Представитель сервиса также выразил уверенность, что рассмотрение апелляции, которую намеревается подать Booking, завершится для сервиса положительно.

Booking.com — система онлайн-бронирования отелей, основана в Нидерландах в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 миллиона американской компанией The Priceline Group. Booking.com является лидирующей европейской системой по количеству гостиничных бронирований. Ежемесячно сайт посещают более 20 миллионов пользователей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель сервиса выразил уверенность в том, что после рассмотрения апелляции судом Booking в Турции снова возобновит полноценную работу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Чтобы не было мучительно больно: 5 правил семейной ссоры без последствий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика