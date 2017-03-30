МИНСК, 30 мар — Sputnik. Администрация сервиса по бронированию жилья Booking.com не согласна с решением суда Стамбула приостановить работу сервиса в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Booking.

Накануне суд Стамбула решил приостановить деятельность сервиса в стране по иску о недобросовестной конкуренции, который был подан Союзом турагентств Турции (TURSAB). С сегодняшнего дня Booking позволяет турецким пользователям бронировать жилье только за пределами своей страны.

"Мы не согласны с запретом и готовимся подать апелляцию. Booking.com всегда соблюдает законодательство стран, в которых работает", — цитирует агентство слова представителя сервиса.

Он отметил, что Booking помогает развиваться более чем 13 тысячам объектов размещения по всей Турции. Представитель сервиса также выразил уверенность, что рассмотрение апелляции, которую намеревается подать Booking, завершится для сервиса положительно.

Booking.com — система онлайн-бронирования отелей, основана в Нидерландах в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 миллиона американской компанией The Priceline Group. Booking.com является лидирующей европейской системой по количеству гостиничных бронирований. Ежемесячно сайт посещают более 20 миллионов пользователей.