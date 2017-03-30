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Booking намерен оспорить решение о приостановке работы в Турции
30.03.2017 20:31 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Администрация сервиса по бронированию жилья Booking.com не согласна с решением суда Стамбула приостановить работу сервиса в Турции, передает
© Sputnik/ Виктор Толочко
Накануне суд Стамбула решил
"Мы не согласны с запретом и готовимся подать апелляцию. Booking.com всегда соблюдает законодательство стран, в которых работает", — цитирует агентство слова представителя сервиса.
Он отметил, что Booking помогает развиваться более чем 13 тысячам объектов размещения по всей Турции. Представитель сервиса также выразил уверенность, что рассмотрение апелляции, которую намеревается подать Booking, завершится для сервиса положительно.
Booking.com — система онлайн-бронирования отелей, основана в Нидерландах в 1996 году, приобретена в 2005 году за 133 миллиона американской компанией The Priceline Group. Booking.com является лидирующей европейской системой по количеству гостиничных бронирований. Ежемесячно сайт посещают более 20 миллионов пользователей.
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Представитель сервиса выразил уверенность в том, что после рассмотрения апелляции судом Booking в Турции снова возобновит полноценную работу.
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