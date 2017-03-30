Есть стойкое ощущение дежавю: "сахарные", "мясные" и особенно "молочные" войны сопровождают отношения между Россией и Беларусью долгие годы.



© Sputnik Андрей Александров Новак: Беларусь и Россия не договорились по газовому вопросу

Казалось, вопрос был снят в 2010 году с созданием Таможенного союза: Беларусь, Россия и Казахстан в рамках единого таможенного пространства договорились о свободном движении продукции пищевой промышленности и о взаимном признании сертификатов на пищевую продукцию друг друга. Все спорные вопросы должны были решаться исключительно в рамках созданной Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Несколько лет казалось, что продовольственные войны между Россией и Беларусью действительно стали достоянием истории. Хотя у ряда российских производителей, особенно производителей молока, вызывал недовольство увеличивающийся объем поставок продовольствия из соседней страны. Но затем, уже в рамках ЕАЭС, российская сторона стала ограничивать поставки продовольствия из Беларуси. Особую роль в этом процессе была отведена Россельхознадзору.

Суть претензий

Позицию Россельхознадзора можно свести к двум базовым тезисам:

под видом белорусской в Россию поставляется продукция третьих стран;

качество части собственно белорусской продукции не соответствует санитарным требованиям, принятым сегодня в России.

На это в Минске резонно отвечают, что если у российской стороны есть претензии к сертифицированной белорусской продукции, то эти вопросы надо выносить на рассмотрение ЕЭК. Ее решение и будет иметь обязывающий характер для обеих стран.

Однако, как недавно заявил глава ведомства Сергей Данкверт, ЕЭК откровенно лоббирует интересы Беларуси в вопросах АПК и технического регулирования, игнорируя при этом пожелания России. К тому же решения вопросов в рамках ЕЭК безобразно затягиваются.

"Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно", — рассказал Данкверт, отметив, что любые предложения Россельхознадзора в ЕЭК, касающиеся вопросов технического регулирования, упираются как минимум в бездействие со стороны ответственных чиновников.

Здесь же стоит вспомнить, что президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение следственным органам проверить, не превышает ли Данкверт свои полномочия. И в случае подтверждения этого факта завести на него уголовное дело.

Российско-белорусский продуктовый конфликт и пути его разрешения явно не работают на укрепление авторитета ЕАЭС и ЕЭК (стоит напомнить, что решения комиссии носят приоритетный характер над национальными законодательствами всех стран-участниц).

Беларусь — не единственный пример

Российско-белорусские "продуктовые войны" — не единственный пример ограничения движения продовольственных товаров внутри ЕАЭС: тот же Россельхознадзор несколько раз запрещал ввоз отдельных продуктов из Армении, а Казахстан во время сильной девальвации рубля думал об ограничении ввоза ряда российских товаров для защиты собственных производителей.

Безусловно, если страны — участницы ЕАЭС заинтересованы в развитии этого интеграционного объединения, они должны отдать исключительную роль арбитра исполнительному органу Евразийского союза — ЕЭК. Решения Комиссии должны приниматься оперативно и иметь обязательный и окончательных характер для всех стран, как это и предусмотрено уставными документами.

К сожалению, сейчас список белорусских продуктов, попавших под ограничение для ввоза в Россию, растет. Так, Россельхознадзор запретил с 30 марта ввоз на территорию России продовольственной продукции с двух предприятий Беларуси — ОАО "Бабушкина крынка" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Еще 12 мясных и молочных предприятий рекомендовано перевести под усиленный контроль.

Ранее Москвой уже был введен запрет на ввоз нескольких видов белорусских сыров: "Раубичский" и "Тильзитер" Рогачевского молочноконсервного комбината, сыров "Белорусское золото" и "Альпийский" Ошмянского сыродельного завода, "Гройцер" Глубокского молочноконсервного комбината. Основанием для запрета было названо несоответствие этих сыров требованиям качества, действующим в Евразийском союзе.

В России дефицит молока

Но именно по молочной продукции российский рынок сейчас испытывает особый дефицит. По оценкам экспертов, этот дефицит составляет 8-10 миллионов тонн молока ежегодно. Причины тут две: падение собственного производства молока в РФ и ранее введенные запреты на ввоз молочной продукции из стран ЕС и Украины.

Специфика молочной отрасли состоит в том, что это достаточно долгий процесс с точки зрения получения результата: если инвестиции в российский молочный комплекс будут сделаны сейчас, то увеличение производства молока стоит ждать только через 5 лет.

Уход с российского рынка еще и белорусской молочной продукции неизбежно приведет к резкому росту цен для потребителя и спровоцирует рост инфляции.

Для белорусской стороны ограничение поставок в Россию означает потерю столь нужной сейчас Минску валютной выручки.

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