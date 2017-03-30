Знакомства с новыми людьми всегда влекут за собой осознание того, что человек не просто так появился в нашей жизни. Мы не догадываемся, где и при каких обстоятельствах встретим свою любовь, познакомимся с деловым партнёром или найдём лучшего друга. Многие из наших мимолётных знакомств не привносят в нашу жизнь ничего серьёзного. Но вам, наверняка, хотелось бы обзавестись человеком, с которым это знакомство можно продолжить.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Где вы заведёте новое знакомство? Знакомства с новыми людьми всегда влекут за собой осознание того, что человек не просто так появился в нашей жизни. Мы не догадываемся, где и при каких...