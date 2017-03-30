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Тест: Где вы заведёте новое знакомство?

31.03.2017 10:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомства с новыми людьми всегда влекут за собой осознание того, что человек не просто так появился в нашей жизни. Мы не догадываемся, где и при каких обстоятельствах встретим свою любовь, познакомимся с деловым партнёром или найдём лучшего друга. Многие из наших мимолётных знакомств не привносят в нашу жизнь ничего серьёзного. Но вам, наверняка, хотелось бы обзавестись человеком, с которым это знакомство можно продолжить.Тест: Где вы заведёте новое знакомство?

 
 
Теги: знакомства
 
 
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Знакомства с новыми людьми всегда влекут за собой осознание того, что человек не просто так появился в нашей жизни. Мы не догадываемся, где и при каких...

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