1. Существует особый вид крошечных кожных клещей, особи которого ночью могут заниматься сексом на вашем лице.





Каждую ночь, когда вы спите, миллионы клещей питаются вашей кожей, спариваются и откладывают яйца в волосяных фолликулах. А после завершения пиршества и сопутствующих удовольствий эти мелкие существа попросту взрываются, поскольку не имеют ануса, способного извергнуть переваренную пищу.

2. За десять секунд поцелуя может передаваться около 80 млн бактерий.





Скорее всего, эти бактерии не являются вредными… Но факт все равно впечатляет.

3. Через один миллиард лет Солнце увеличится до состояния «красного гиганта», вызвав испарение всех океанов на нашей планете и уничтожение на ней всей жизни. А через 7,5 миллиардов лет Солнце и вовсе поглотит Землю.

4. Если астероид размером от 1 до 10 км упадет на Землю, столкновение вызовет массовую гибель ее обитателей. Наукой уже зафиксировано 15 комет такого размера, орбиты которых пересекаются с орбитой нашей планеты.

5. В своей жизни человек рискует повстречаться с маленькими созданиями, имя которым – острицы. Эти черви заражают около 20% детей, выползая у них по ночам из анальных отверстий.

Перед вами этапы жизненного цикла этих крошек:

Человек проглатывает яйца остриц. Острицы вылупляются и живут у него в кишечнике. Самки червя выходит через анус, пока человек спит… … и откладывает яйца вокруг своего «выхода». Эти действия вызывают у человека зуд. Не мудрствуя лукаво, он чешет свой зад. После этого он рано или поздно может коснуться этой же рукой своего рта, отправляя яйца в новый рейс по желудочно-кишечному тракту. Круг жизни замыкается.

6. Некоторые виды опухолей, известные как тератомы , могут расти на зубах и волосах.

…Если вы действительно хотите полюбоваться на то, как они выглядят, поищите их изображения в интернете самостоятельно.

7. В нашем организме бактериальных клеток находится в 10 раз больше, чем человеческих.

В теле человека, весящего 90 кг, около 1-2 кг бактерий. Но не волнуйтесь, все эти жуткие микроорганизмы призваны поддерживать ваше здоровье.

8. Контролеры качества на производстве допускают определенный объем того, что называется « загрязнение насекомыми » в пище, которую мы едим. Но не волнуйтесь, надзорные органы не допустят попадания в еду более 90 фрагментов насекомых на 100 грамм шоколада.





Как отмечают представители контроля качества пищевых продуктов, это явление представляет собой лишь «содержание в продуктах натуральных или неизбежных дефектов, которые не представляют никакой опасности для здоровья человека».

9. Суринамская пипа хранит оплодотворенную икру в своей спине. Когда приходит время вылупляться, ее потомство выпрыгивает из спины, имея вид полностью сформировавшихся лягушат. И вот как это выглядит:





10. Теоретически у каждого садового слизня есть по 90 тысяч внуков и 27 миллионов правнуков, если бы, конечно, они все умудрялись выжить.





По весне обычный сад становится домом в среднем для 200 слизней.

11. Если у гигантской панды рождается пара близнецов, она почти всегда оставляет одного из них умирать.





12. Люди ежеминутно теряют 30-40 тысяч отмерших клеток кожи, что за день складывается в количество около 50 миллионов.





13. Вселенная будет расширяться вечно, со все возрастающей скоростью, постепенно охлаждаясь, что приведет ее в конце концов к невозможности поддерживать какую-либо жизнь.

14. Средняя офисная клавиатура содержит в 400 раз больше бактерий, чем обычный офисный туалет.

…Причем, обедая за своим рабочим столом, вы сильно усугубляете ситуацию.

15. Математические расчеты шансов человека найти свою «вторую половинку» показывают не слишком обнадеживающие результаты. Как шутят ученые, вы можете встретить идеального партнера раз в каждые 10000 жизней.Ну, если верить статистике.





Пожалуй, хватит на сегодня поводов для холодного пота с мурашками.

Текст: Flytothesky.ru



