﻿ 15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

31.03.2017 11:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

1. Существует особый вид крошечных кожных клещей, особи которого ночью могут заниматься сексом на вашем лице.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

Каждую ночь, когда вы спите, миллионы клещей питаются вашей кожей, спариваются и откладывают яйца в волосяных фолликулах. А после завершения пиршества и сопутствующих удовольствий эти мелкие существа попросту взрываются, поскольку не имеют ануса, способного извергнуть переваренную пищу.

2. За десять секунд поцелуя может передаваться около 80 млн бактерий.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

Скорее всего, эти бактерии не являются вредными… Но факт все равно впечатляет.

3. Через один миллиард лет Солнце увеличится до состояния «красного гиганта», вызвав испарение всех океанов на нашей планете и уничтожение на ней всей жизни. А через 7,5 миллиардов лет Солнце и вовсе поглотит Землю.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

4. Если астероид размером от 1 до 10 км упадет на Землю, столкновение вызовет массовую гибель ее обитателей. Наукой уже зафиксировано 15 комет такого размера, орбиты которых пересекаются с орбитой нашей планеты.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

5. В своей жизни человек рискует повстречаться с маленькими созданиями, имя которым – острицы. Эти черви заражают около 20% детей, выползая у них по ночам из анальных отверстий.

Перед вами этапы жизненного цикла этих крошек:

  1. Человек проглатывает яйца остриц.
  2. Острицы вылупляются и живут у него в кишечнике.
  3. Самки червя выходит через анус, пока человек спит…
  4. … и откладывает яйца вокруг своего «выхода».
  5. Эти действия вызывают у человека зуд.
  6. Не мудрствуя лукаво, он чешет свой зад.
  7. После этого он рано или поздно может коснуться этой же рукой своего рта, отправляя яйца в новый рейс по желудочно-кишечному тракту.
  8. Круг жизни замыкается.

6. Некоторые виды опухолей, известные как тератомы, могут расти на зубах и волосах.

…Если вы действительно хотите полюбоваться на то, как они выглядят, поищите их изображения в интернете самостоятельно.

7. В нашем организме бактериальных клеток находится в 10 раз больше, чем человеческих.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

В теле человека, весящего 90 кг, около 1-2 кг бактерий. Но не волнуйтесь, все эти жуткие микроорганизмы призваны поддерживать ваше здоровье.

8. Контролеры качества на производстве допускают определенный объем того, что называется «загрязнение насекомыми» в пище, которую мы едим. Но не волнуйтесь, надзорные органы не допустят попадания в еду более 90 фрагментов насекомых на 100 грамм шоколада.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

Как отмечают представители контроля качества пищевых продуктов, это явление представляет собой лишь «содержание в продуктах натуральных или неизбежных дефектов, которые не представляют никакой опасности для здоровья человека».

9. Суринамская пипа хранит оплодотворенную икру в своей спине. Когда приходит время вылупляться, ее потомство выпрыгивает из спины, имея вид полностью сформировавшихся лягушат. И вот как это выглядит:

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

10. Теоретически у каждого садового слизня есть по 90 тысяч внуков и 27 миллионов правнуков, если бы, конечно, они все умудрялись выжить.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

По весне обычный сад становится домом в среднем для 200 слизней.

11. Если у гигантской панды рождается пара близнецов, она почти всегда оставляет одного из них умирать.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

12. Люди ежеминутно теряют 30-40 тысяч отмерших клеток кожи, что за день складывается в количество около 50 миллионов.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

13. Вселенная будет расширяться вечно, со все возрастающей скоростью, постепенно охлаждаясь, что приведет ее в конце концов к невозможности поддерживать какую-либо жизнь.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

14. Средняя офисная клавиатура содержит в 400 раз больше бактерий, чем обычный офисный туалет.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

…Причем, обедая за своим рабочим столом, вы сильно усугубляете ситуацию.

15. Математические расчеты шансов человека найти свою «вторую половинку» показывают не слишком обнадеживающие результаты. Как шутят ученые, вы можете встретить идеального партнера раз в каждые 10000 жизней.Ну, если верить статистике.

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

Пожалуй, хватит на сегодня поводов для холодного пота с мурашками.15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

Текст: Flytothesky.ru

15 фактов об окружающем мире, от которых бегут мурашки по коже

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1. Существует особый вид крошечных кожных клещей, особи которого ночью могут заниматься сексом на вашем лице. Каждую ночь, когда вы спите, миллионы клещей питаются...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Тест: Где вы заведёте новое знакомство?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика