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Сможете ли вы найти лишний круг за 10 секунд?
31.03.2017 14:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
А сейчас предлагаем проверить себя на внимательность. Перед вами картинка, состоящая из перечеркнутых кругов. Один из них явно лишний. Но какой именно?
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А сейчас предлагаем проверить себя на внимательность. Перед вами картинка, состоящая из перечеркнутых кругов. Один из них явно лишний. Но какой именно?
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