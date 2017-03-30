Рейтинг ошибок автомобилистов, из-за которых чаще всего случаются ДТП





1. По статистическим данным, около 40% ДТП случаются по вине нетрезвых водителей. И хотя чаще пьяными за руль садятся молодые люди в возрасте до 24 лет, но такую ошибку допускают и люди постарше. А ведь стоимость передвижения на такси несопоставима со стоимостью отнятой жизни.

2. Превышение скорости – одна из наиболее распространенных ошибок за рулем. Чаще превышают скорость водители престижных авто, которые чувствуют свою привилегированность на дороге. Также любят почувствовать вкус высокой скорости молодые люди, недавно севшие за руль. Именно они регулярнее всего попадают в неприятные дорожные ситуации.

3. Отвлечение водителя на телефон – примерно третья по распространенности ошибка. Даже используя гарнитуру, человек за рулем распыляет внимание, что становится причиной неаккуратного вождения и, как следствие, аварий.

4. Эмоциональные споры с водителем также часто становятся причиной аварий и унесенных жизней. Человек за рулем является сгустком амбиций и нервов, потому относиться к нему нужно бережно и спокойно.

5. За рулем автомобиля нужно уметь правильно оценивать погодные условия. Часто водители забывают о плохом сцеплении шин с дорожным покрытием, что приводит к потере контроля над транспортным средством.

6. Пренебрегая ремнями безопасности, и водитель, и пассажир в первую очередь пренебрегают своим здоровьем. Ремни способны не только сохранить здоровье или даже жизнь, но и деньги, ведь за пренебрежение ремнями безопасности полагаются немалые штрафы.

7. Получение прав, не имея должной подготовки – сейчас одна из распространенных причин множества опасных ситуаций на дорогах. Неумение выходить из заноса или маневрировать при плохих условиях рано или поздно приведет к ДТП. Куда лучше получить качественную подготовку, чтобы быть умелым и уважаемых водителем, а не объектом насмешек на дороге.

8. Утомление – бич современных таксистов, водителей рейсовых автобусов и дальнобойщиков. После напряженных и изматывающих поездок организм требует восстановления, а не получая отдых, он может отказать прямо за рулем автомобиля.

9. Неоправданный риск на дороге добавляет острых ощущений за рулем. Но такие лихачества в итоге приводят к ДТП. Несоблюдение дорожных знаков и сигналов светофора, невнимательное использование габаритов, подрезание и прочие глупости прибавляют опасности на дороге.

10. Несоблюдение дистанции, особенно при загруженном дорожном трафике, не позволяет вовремя остановить транспортное средство, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Из-за такой ошибки часто случаются мелкие ДТП.

Текст: Flytothesky.ru