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5 правил для новой жизни

31.03.2017 13:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы часто строим планы на будущее, изобилуя их решительными изменениями сразу нескольких аспектов нашей жизни. Но чаще такие планы остаются всего лишь пустыми обещаниями, а жизнь не меняется.

5 правил для новой жизни

Психологи считают, что неуспешность запланированных изменений зависит от их масштабности: чем масштабнее изменения, тем больше наше неосознанное сопротивление им, и, соответственно, тем больше вероятность неудачи.

Потому первое правило – дозировка намерений. Невозможно сдвинуть гору, но можно начать переносить камни. Разбив глобальную цель на несколько последовательных этапов, нужно выполнять их один за другим, постоянно двигаясь к цели. Вместо постройки гаража – сначала заложить фундамент. Вместо превращения в мускулистого монстра – сначала обрести ежедневную привычку отжиматься и приседать. Вместо перевоплощения в носителя иностранного языка – записаться на языковые курсы.

Второе правило – не строить планов на личную жизнь. Невозможно запланировать женитьбу или расставание. Если готовность к такому шагу созрела, то его нужно делать уже сейчас.

Третье правило – постепенное изменение. Невозможно начать новую жизнь сразу в нескольких направлениях. Стоит сначала сконцентрировать внимание на одном аспекте: работа, здоровье, бытовые условия, личная жизнь или что-то еще. И только достигнув успеха в одном направлении, можно начинать менять другие стороны жизни. Планируя сделать слишком много изменений, человек рискует не реализовать ни одно из них.

Четвертое правило – не планировать дела, успех в которых зависит не только от нас. Личные планы стоит отделять от коллективных задач. Ведь если друзья или коллеги по личным причинам не смогут посодействовать нам в реализации планов, то и винить себя за такую неудачу мы не можем. А ведь если мы желаем реализовывать все задуманное, то и наши личные планы должны зависеть только от нас самих.

Пятое правило – планируя дела, выполнение которых требует воли и определенных усилий, стоит запланировать и поощрения за реализованные изменения. Так можно отметить свои успехи долгожданной покупкой или интересным путешествием. Также с внедрением изменений в свою жизнь можно добавить хобби, которое всегда интересовало, но на которое не было времени или возможностей. Ведь новая жизнь должна быть не только продуктивнее, размереннее или успешнее – она должна быть интереснее, чтобы нам действительно хотелось поменять старый уклад вещей на новые правила.

 
 
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