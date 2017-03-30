Засыпая каждый вечер, мы невольно сталкиваемся с проблемой мыслей, кружащих почти непрерывным потоком, диковинно переплетающихся фотографий, увиденных за день, мест, людей, животных, облаков… Как же заснуть, когда эта громада обваливается всем весом на бедную изможденную голову? Выход есть – остановка внутреннего диалога. Мастерски продуманное решение обмануть мозг и выйти за пределы рамок мыслей.





Существует масса способов остановки диалога. Способы с вовлечением сферы чувственного восприятия выполняются быстро, и проблема решается буквально в считанные секунды.

Способ с обманом слуха. Вы пытаетесь услышать какой-то стабильный звук, например звук часов, мерно тикающих в комнате. И одновременно хотите слышать звуки едущих машин по дороге, настраиваетесь слухом на улицу и ваш мозг делает сальто мортале – оп! И вы ни о чём не можете думать, пока не появиться мысль о том, что вы ни о чём не думаете. «Получилось!» — обманывает вас мозг и хитренько улыбается. И эту мысль нужно проигнорировать, хотя она появляется совершенно логично сразу после того, как у вас начнёт реально получаться отключать внутренний диалог.

Вы пытаетесь услышать какой-то стабильный звук, например звук часов, мерно тикающих в комнате. И одновременно хотите слышать звуки едущих машин по дороге, настраиваетесь слухом на улицу и ваш мозг делает сальто мортале – оп! И вы ни о чём не можете думать, пока не появиться мысль о том, что вы ни о чём не думаете. «Получилось!» — обманывает вас мозг и хитренько улыбается. И эту мысль нужно проигнорировать, хотя она появляется совершенно логично сразу после того, как у вас начнёт реально получаться отключать внутренний диалог. Таким же образом можно настраиваться на зрительный канал – вытянув вперед две руки, включить периферическое зрение и следить за тем, как они плавно двигаются вверх-вниз, догоняя друг друга. Но не контролировать их движение, а просто следить, расфокусировав взгляд.

– вытянув вперед две руки, включить периферическое зрение и следить за тем, как они плавно двигаются вверх-вниз, догоняя друг друга. Но не контролировать их движение, а просто следить, расфокусировав взгляд. Другими практиками возможно заниматься без подключения каких-либо видимых действий. Здесь работает только сам мозг, который заставляет себя остановить ход мыслей. В этом случае тоже сработает «обманка» — мысль «всё, вроде отключились». На эту мысль реагировать не нужно, как и в примере выше. Просто старайтесь сохранять ощущение пустоты в голове, можно визуализировать какие-то приятные образы, но никак их не описывать. Например, представлять себе поле, усеянное маками, но не думать о том, что здесь рай для наркоманов или безумная красота для фотографа. Просто видеть перед внутренним взором колышущееся поле с маками, дышать им, но ни о чём не думать.

Прелесть этих практик в том, что ими можно заниматься по пути на работу, во время обеденного перерыва, для полного и качественного погружения в медитации и эзотерические практики. Собственно именно этот пласт общества и разработал метод отключения внутреннего диалога для своих сакральных целей. Сейчас это общедоступно и совершенно необходимо для перегруженной головы современного городского человека.

Как в великом учении Дао дэ цзин, Дао не зримо и не ощущаемо, оно полно и пусто одновременно. Так и ваш мозг необходимо привести в состояние дружественности с Дао – и тогда любые, даже самые тягостные и мучительные образы и мысли не будут рвать ваше сердце и душу. Наступит покой и ясность ума. А это именно то состояние, когда всё становиться возможным. Начните и закончите свой день с отключения внутреннего диалога. Не позволяйте ему вмешиваться в ваше спокойствие. И тем самым, вы сможете сэкономить свою бесценную энергию.

Текст: Flytothesky.ru