Воспитать девочку в условиях современного мира – задача трудная: слишком много соблазнов и мало времени, чтобы вложить в ее прекрасную головку все мудрости и тонкости бытия. Все, что мы можем, — защищать ее от опасностей и ограждать от трудностей, пока ее особенно хрупкая и восприимчивая психика не окрепнет. Как же воспитать маленькую леди, чтобы она выросла умной, доброй, открытой, уверенной в себе, способной отстоять свои желания, но главное, была счастливой?





Читайте 10 простых правил о том, как воспитывать девочку, чтобы вырастить женщину с большим сердцем, сильным характером, умеющую добиваться своей мечты.

1. Растите ее в любви

Если с самого детства воспитывать малышку в строгости, проявляя благосклонность только за «удобные» поступки и хорошее поведение, будьте уверенны, она вырастет с убеждением, что не заслуживает любви. Поощряйте ее не за аккуратность или старательность, но просто за то, какая она есть, учитесь любить ее личность. И тогда ребенок вырастет победителем, а не жертвой, готовой терпеть неуважение.

2. Создайте правильный образ отца

То, как сложится личная жизнь вашей малышки, во многом зависит от отношений с ее отцом. Она должна знать, какой бы не был ее папа, он любит ее и всегда придет на помощь. Должна видеть в нем пример мужественности, «считывать» его поведение, как образец для подражания мужчины. Если вы растите ее в одиночку, ни в коем случае не программируйте на ненависть к отцу, иначе это аукнется ее личными неудачами.

3. Восхищайтесь ее внешностью

Да, именно от вас зависит, будет ли ваша дочь гордиться своей внешностью или всю жизнь страдать от комплекса неполноценности. Чаще говорите ей, какая она красавица, замечайте в ее внешности позитивные моменты, научите ребенка ухаживать за собой. Помните, именно на вас лежит ответственность за ее отношения с собственным телом, вы влияете на ее уверенность в собственной привлекательности.

4. Учите ее бороться за свои интересы

Ваша девочка должна вырасти самостоятельной и способной отстаивать собственные взгляды и интересы. Научите ее защищать свои принципы, ставить цели и работать на них, поддержите ее силу духа, показывая личный пример. Например, поделитесь с малышкой своими успехами и достижениями, а потом помогите поставить ее собственную планку.

5. Хвалите характер девочки

Воспитывая девочку, очень важно правильно делать ей комплименты. Так, вы не должны хвалить ее только за красоту или достижения в спорте, учебе, на кухне. Очень важно не забывать отмечать положительные стороны ее характера – доброту, милосердие, смелость, упорство, незаурядный ум. Так она научиться ценить себя за то, кем она есть, а не только результаты труда.

6. Научите ее обращаться с деньгами

Очень важно уже в юном возрасте заложить у маленькой принцессы уважительное отношение к труду и деньгам, научить ее тратить деньги с умом, подчиняя зеленые банкноты долгосрочным целям и желаниям. Она должна понять, что деньги нужно зарабатывать, что они не сыпятся родителям на голову просто так.

7. Расскажите ей о ее теле

Чем старше становится девочка, тем ближе наступает момент «просвещения». Не нужно стесняться того, чтобы откровенно поговорить с ней на тему месячных циклов женского организма, изменений в ее теле или правилах гигиены. Подготовьте дочь к тому, что этот момент знаковый в жизни каждой женщины, потому его принимать нужно естественно и с радостью.

8. Поговорите с ней «о мальчиках»

Не стоит запирать девочку в темнице и становиться цербером на цепи, лучше выбрать вечер и откровенно поговорить с ней об отношениях между мужчиной и женщиной. Например, объяснить ей, почему так важно оставаться благоразумной и требовать уважительного к себе отношения. Просить ее доверять не только чувствам, но и разуму. Еще лучше – поддерживать с ней дружеские отношения, чтобы дочь не боялась делиться любовными переживаниями, и можно было вовремя ее направить.

9. Учите ее заботиться о ближних

Очень важное женское качество – проявление заботы к любимым людям, умение замечать горести и радости, сопереживать и поддерживать в трудную минуту. Научите вашу девочку милосердию, ухаживайте вместе за заболевшей кошкой, ходите за лекарствами для бабушки. Пусть для нее станет естественной помощь вам по дому и забота о ближнем.

10. Поддерживайте ее индивидуальность

Конечно, вы можете мечтать о том, что ваш ребенок в будущем станет известным спортсменом, талантливым музыкантом, а может, проявит себя в аналитике. Но не навязывайте ей своих правил и желаний, лучше поддержите ее собственную индивидуальность. Дочь пошла в бабушку, пишет стихи и любит животных? А может, как пацанка, лазает по деревьям? Помогите ей выразить себя и раскрыть заложенные природой способности, не обламывайте крыльев!

Помните, что ее будущее, самооценка, отношение к миру и людям вокруг – только в ваших руках. Любите своего ребенка, дайте ему свободу идти собственным путем.

Текст: Flytothesky.ru