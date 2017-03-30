В науке выделяют несколько видов интеллекта, по которым людей разделяют на группы. Согласно исследованиям, люди, обладающие эмоциональным интеллектом, скорее всего, живут дольше и более успешной и насыщенной жизнью! Хотите узнать, находитесь ли вы среди тех счастливчиков, чей вид интеллекта такой редкий?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Обладаете ли вы уникальным интеллектом? В науке выделяют несколько видов интеллекта, по которым людей разделяют на группы. Согласно исследованиям, люди, обладающие эмоциональным интеллектом, скорее...