|
Тест: Обладаете ли вы уникальным интеллектом?
31.03.2017 19:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
В науке выделяют несколько видов интеллекта, по которым людей разделяют на группы. Согласно исследованиям, люди, обладающие эмоциональным интеллектом, скорее всего, живут дольше и более успешной и насыщенной жизнью! Хотите узнать, находитесь ли вы среди тех счастливчиков, чей вид интеллекта такой редкий?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В науке выделяют несколько видов интеллекта, по которым людей разделяют на группы. Согласно исследованиям, люди, обладающие эмоциональным интеллектом, скорее...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии