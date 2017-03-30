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Тест: Обладаете ли вы уникальным интеллектом?

31.03.2017 19:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В науке выделяют несколько видов интеллекта, по которым людей разделяют на группы. Согласно исследованиям, люди, обладающие эмоциональным интеллектом, скорее всего, живут дольше и более успешной и насыщенной жизнью! Хотите узнать, находитесь ли вы среди тех счастливчиков, чей вид интеллекта такой редкий?Тест: Обладаете ли вы уникальным интеллектом?

 
 
 
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В науке выделяют несколько видов интеллекта, по которым людей разделяют на группы. Согласно исследованиям, люди, обладающие эмоциональным интеллектом, скорее...

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