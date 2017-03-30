Большинство проблем нашей жизни – всего лишь плод воображения, результат искаженного мировосприятия или укоренившейся плохой привычкой. Неудачные стечения обстоятельств бывают, однако чаще всего мы сами становимся причиной и результатом негативных событий. Ведь только от нас зависит, воспримем мы крах как толчок к чему-то большему или сложим лапки. Сменим ли место опостылевшей работы или будем и дальше мучиться, проклиная тяжкую «судьбинушку».





Надоело крутиться в ворохе проблем? Представляем 10 заповедей, соблюдая которые вы освободитесь от бесконечного самопожертвования и станете счастливым!

1. Не драматизируйте

Человек способен раздуть из мелкой неудачи катастрофу, чтобы на полном основании портить кровь себе и окружающим. Например, вам не выдали премиальные, что логично – вы опаздывали весь месяц на работу и надбавки не заслужили. Но приятнее думать, что начальник просто отыгрывается, мир несправедлив, а мама в детстве была к вам слишком строгой. Оставьте драму актерам, мир гораздо проще, чем вам кажется.

2. Не обобщайте

Единичная победа еще не делает вас гением, как и череда неприятностей – не признак черной полосы. Есть просто события, плохими или хорошими мы делаем их сами. Изменил любимый? Это еще не значит, что весь мужской род – рогатая скотина, просто поблагодарите судьбу и вычеркните его из своей жизни. Не удается отыскать работу? Значит, это не ваша работа, а приятные сюрпризы ждут впереди.

3. Не спешите с выводами

Люди любят делать предположения относительно того, что их ждет в будущем. Есть проблема? Исход в голове заранее известен, все будет плохо! Почему? Просто «я так чувствую». Мы приписываем другим свои убеждения и мечты, ждем от них исполнения наших ожиданий, а потом удивляемся, почему реальность не соответствует. «Стань таким, как я тебя придумала!» Но откуда нам знать, что думают, чувствуют или желают другие люди на самом деле? Наша самонадеянность разрушительно действует на отношения, ведя по ложному следу.

4. Не вешайте ярлыков

«Все негры – невоспитанные обезьяны», «женщины – истерички и манипуляторши», «мужикам нужен только секс». Эти фразы так прочно укрепились в сознании, что нужно еще постараться доказать обратное. Беда в том, что оперируя стереотипами, мы не видим истинной сути вещей, потому что смотрим на обертку, но не содержимое. Ярлыки не облегчают жизнь, наоборот, ограничивают мышление, делают жизнь бедной и пресной.

5. Не подчиняйтесь эмоциям

Чувства являются лишь отражением нашей реакции на какое-то событие. Например, у вас может банально болеть голова или ныть зуб, как событие тут же примет негативный окрас, каким бы позитивным оно не было. Или вы пришли с работы уставшим и голодным, ваши негативные эмоции в этом случае будут связаны с состоянием внутренним, а не появлением нелюбви к семье. Не доверяйте своим эмоциям, они еще не показатель истины.

6. Не поддавайтесь меланхолии

Жизнь выбирает оптимистов и уверенных в себе людей! Хватит смотреть на окружающий мир через грязные стекла очков, выискивая недостатки, лелея в себе злобу, брызгаясь желчью. Начните излучать свет и добро, искать в событиях плюсы, делать приятные вещи. Чем больше ваше сознание будет концентрироваться на позитиве, тем больше хорошего появится в жизни, закон притяжения никто не отменял.

7. Не живите прошлым

Оставьте события прошлого в прошлом, не копите в себе злобу, не лелейте обиду, не взращивайте желание отомстить. Чем больше внутри вас мешок с грузом, тем тяжелее идти вперед, тем больнее кажутся воспоминания, меньше сил остается, чтобы справиться с препятствиями здесь и сейчас. Яд имеет свойство отравлять, разочарования и злоба больно бьют по всем органам и системам, ослабляя иммунитет. Зачем это вам? Рвите отношения с прошлым, говорите «спасибо» и идите вперед! Вы уже изменились.

8. Не ограничивайте себя

Внутренние «надо» и «должен» хороши в меру. Излишние рамки подавляют наши желания и мечты, ограничивают свободу и творчество, создают никому ненужный стресс. Разве мало препятствий в жизни выдвигает общество, зачем вы дополняете этот список собственными палками в колеса? «Я для этого слишком стар», «накоплю на свой дом и тогда разведусь», «вырастут дети – поживу для себя». Почему вы везде ставите препятствия? Почему не используете любую возможность, только бы стать на шаг ближе к мечте?

9. Не принимайте на личный счет

Все, что другие говорят о вас в припадке бешенства или в плохом настроении, не стоит принимать на свой счет. Поймите, у людей полно личных проблем (муж изменяет, ребенок болеет, денег нет, начальник терроризирует), а тут вы, и так вышло, что эмоции взяли верх, не специально. Поймите, людям либо нет до вас никакого дела вообще, либо они заняты своей жизнью, а вы попали под горячую руку. Не принимайте обиды близко к сердцу, но старайтесь и сами не стать причиной чужой боли.

10. Не ищите идеалов

Быть перфекционистом – гиблое дело. Идеала достичь невозможно, это обман, который подкидывает мозг, чтобы было к чему расти. Нет идеальных людей, идеальной работы, идеальных отношений, только в кино. Если вам кажется, что человек рядом с вами недостаточно хорош, посмотрите на себя, так ли идеальны вы сами? Стремление к идеалу – хорошая черта, пока не превращается в маниакальную идею, тогда нужно лечиться. Крайностей не бывает, есть полутона и оттенки, реальность, которую нужно принимать. Иначе в погоне за идеальной жизнью вы упустите саму жизнь, готовы ли вы к такому повороту?

Наслаждайтесь тем, что имеете. Будьте счастливы уже сейчас.