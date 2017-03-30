Чертов гений!

Маркетинг автомобилей и реклама автосалонов стоят огромных денег. Но только не в том случае, когда над проектами работает Феликс Эрнандес. Раньше Феликс уже работал с компанией Ауди. Тогда он фотографировал миниатюрный автомобиль за 40 долларов. Но его работы выглядят так реалистично, что игрушку невозможно отличить от настоящей Ауди R8 стоимостью 160 тысяч долларов. Его последним проектом было создание рекламы Audi Middle East в центре настоящей пустыни, которую он соорудил в своей фотостудии.

Сам Феликс признаёт , что над эти проектом ему пришлось потрудиться, хотя он всегда мастерски и реалистично создаёт мини-мир.Там, где обычно используют модель реальных размеров, Феликс работает с мелкими масштабами.

Чтобы осуществить все свои задумки, фотограф пользуется самыми разными материалами. Например, крытое шоссе Феликс «построил» из пенопласта, светодиодов и наждачной бумаги, а песчаные дюны — из мелкого крашеного порошка, смешанного с водой. На фото всё это выглядит настолько обманчиво, что невозможно поверить в игрушечность этого мини-мира.





























Текст: Flytothesky.ru