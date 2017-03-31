При наличии огромного разнообразия красочных и вкусных десертов в продаже многие из нас даже не пытаются готовить собственные лакомства у себя дома. Во многом этому способствует нехватка времени и, конечно же, лень, поскольку затевать долгую возню с тестом и выпечкой зачастую попросту не хочется. Хотя не забывайте и о том, что все эти магазинные сладости изобилуют сахаром, сиропами, маслами, жирами и другими бесполезными и откровенно вредными добавками. Попробуйте упростить себе приготовление и дальнейшее хранение десертов, прибегнув к простым кулинарным лайфхакам.





1. Сладости в вафельнице

Выпечка кексов, печений и пирожных на противне в духовке является трудоёмким процессом. Приготовьте мини-кексы или печенья в обычной вафельнице, чтобы сэкономить время и сделать десерт в считанные минуты. Такое блюдо отлично подходит для завтраков или перекусов. Вы можете готовить их небольшими партиями каждый день, а не хранить целую коробку кексов в холодильнике и беспокоиться о том, чтобы они не испортились.

2. Свежий пирог на следующий день

Печь пироги каждый день тоже трудоёмко. Конечно, можно продержать пирог в холодильнике несколько дней, но свежим он будет на вкус гораздо приятнее. Хитрость заключается в том, чтобы прикрыть открытые части (срезы) пирога ломтиками обычного хлеба и закрепить их зубочистками. В результате пирог останется мягким и в меру влажным, а зачерствеет только хлеб.

3. Идеальные ломтики пирога или торта

Нужно нарезать идеальные ломтики пирога? Возьмите новую зубную нить, конечно же, без воска и ароматизаторов и аккуратно нарежьте ваше сладкое кулинарное творение. Идеально отрезанный кусочек на вкус и вид гораздо приятнее и аппетитнее. Вы также можете использовать этот трюк, чтобы произвести впечатление на гостей.

4. Зефир вместо глазури

Если вы готовите капкейки, пирог или торт и хотите сделать его оформление более необычным, воспользуйтесь зефиром вместо обычной глазури. За пару минут до готовности выпечки положите на её поверхность кусочки зефира (его можно мелко или тонко порезать) и поместите в духовку или микроволновку.

5. Завинчивающиеся крышки от банок вместо формочек

Если у вас нет под рукой формочек для выпечки кексов, воспользуйтесь обычными завинчивающимися крышками от банок, желательно более-менее глубокими. Возможно, что кексы в них не получатся идеальными, но они, безусловно, будут вкусными.

6. Чашка с кексом

Если у вас нет никакого желания или лишнего времени для выпечки, но сладенького очень хочется, вы можете сделать десерт прямо в чашке. Это занимает 3-5 минут, и вы можете смешивать и сочетать любые ингредиенты, которые любите. Для одной чашки-«вкусняшки», смешайте муку и какао-порошок, добавьте сахар, орехи, растопленное масло и немного ванильного экстракта, поставьте в микроволновку на несколько минут (с учетом мощности печи). Экспериментируйте и украшайте свой десерт по вкусу.

7. Реанимация подсохших кексов и пирожных

Вы можете реанимировать подсохшие кексы и пирожные, поместив их в полиэтиленовый пакет с несколькими кусочками свежего хлеба. Вы уже знаете, как работает хлеб в данном случае. Если вы только что испекли кексы, сразу же поместите готовую выпечку в контейнер с куском хлеба, чтобы сохранить её мягкость и свежесть.

Текст: Flytothesky.ru