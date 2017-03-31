Как часто мы уходим в свои мысли и просто не замечаем происходящее вокруг. А ведь зачастую на улице можно встретить самых настоящих виртуозов! Посмотрите на этого парня с гитарой, который потрясающе исполнил известную песню «Mad World». От его голоса бегут мурашки по коже. Думаю, это один из самых лучших каверов на эту песню.

Mad World

Мало кто из прохожих знает, что зовут этого парня Rob Falsini. Его довольно часто можно встретить на улицах Лондона.

One (U2 cover)

В его исполнении многие хиты приобретают удивительное звучание. Их хочется слушать снова и снова.

Let Her Go (Passenger cover)

На сегодняшний день Rob Falsini является одним из самых уважаемых независимых исполнителей Великобритании.

No Woman No Cry

The Streets Are Never Fake

Rob Falsini — Creep

«Chasing Cars» (Snow Patrol)

Текст: Flytothesky.ru