Отдыхать – хорошо, а хорошо отдыхать – еще лучше! Если верить астрологам, то для хорошего отдыха необходимо учитывать предпочтения того или иного знака зодиака. А предпочтения в отдыхе у них отличаются кардинально. Хотите знать, какой отдых подходит разным знакам зодиака?





Овны – натуры непоседливые и любознательные. Для них отдых на лазурном берегу с книжкой в руках подобен пытке. Отправляясь в отпуск, Овен, прежде всего, ждет ярких событий и море новых знакомств. Представителям этого знака придутся по душе европейские страны. Горнолыжные курорты и погружение с аквалангом также подарят Овну массу приятных впечатлений.

Тельцы – любители комфорта и тишины. Они с удовольствием проводят отпуск с семьей в самых тихих и уютных уголках нашей планеты. В отличие от Овна, Тельцы большее предпочтение отдают пассивному отдыху. Скалолазание и туристические походы им не по душе, а вот пешие прогулки по лесу и солнечные ванны на берегу Карибского моря Тельцы, несомненно, оценят по достоинству.

Близнецы в большинстве своем неутомимы и любознательны. Они обожают новые знакомства и веселое времяпровождение. Лучшим отдыхом для них всегда будут туристические поездки по городам Европы. Приключенческие путешествия по джунглям Америки и засушливым местам Африки также придутся по вкусу быстро увлекающимся Близнецам.

Несмотря на то, что Раки обычно трудолюбивы и одомашнены, отдых для них – это отличная возможность набраться сил и хорошо провести время с любимыми людьми. Для того чтобы отдых у Рака удался, ему лучше выбирать знакомые курорты и страны и не экспериментировать с едой. Раки хорошо относятся как к активному, так и к спокойному отдыху. Главное чтобы с ними рядом всегда был кто-то близкий.

Львы, как правило, выносливы. В отличие от капризных Тельцов и Раков они способны отдыхать в любых условиях. Но так как Львы оценивают себя высоко, то и место для отдыха выбирают соответствующее. Отправляясь заграницу, Лев обязательно выберет лучшие апартаменты и будет посещать самые дорогие экскурсии. К слову, Львы всегда с радостью отправляются в самые неизведанные уголки мира.

Девы, как они сами считают, не особо нуждаются в отдыхе. А если быть точнее, их вполне устраивает семейный уикенд на даче или на рыбалке с друзьями. Если Девы все же решаются на поездку к морю или за пределы страны, то место они подбирают тщательно, стараясь сэкономить как можно больше средств. В отпуске Девы любят посещать музеи и изучать достопримечательности страны.

Весы обожают насыщенный культурный отдых. Кроме того, при выборе места отдыха они всегда обращают внимание на условия проживания. Для них важно, чтобы вид из окна номера был живописным, воздух свежим, а местная кухня вызывала аппетит. Проще говоря, Весы вряд ли придут в восторг от восточных и африканских стран, где царит хаос, и условия проживания оставляют желать лучшего.

Скорпионы по натуре путешественники, причем чаще всего их привлекают теплые страны и острова. Они всегда с удовольствием насладятся природой Карибских островов, а также придут в восторг от отдыха в Новой Зеландии или на Шри-Ланке. Скорпионы не особо прихотливы в плане ночлега и без проблем рассмотрят экономные варианты жилья.

Стрельцы относятся к той категории людей, для которых не так важно место отдыха, как компания. Они не придают значения условиям, в которых проживают, им абсолютно не важна комфортабельность. Они с удовольствием отправятся в тур на небольшом минивэне с веселой компанией по городам своей страны или за ее пределами. Стрельцы азартны и приключения в отпуске их только радуют.

Козероги обычно тщательно продумывают свой отпуск еще задолго до его наступления. На отдых они, как правило, выделяют себе немного времени и стараются сделать так, чтобы он им запомнился. Козерогам приходится по душе отдых в горах или в лесу, подальше от цивилизации и мирских забот.

Водолеи любят спонтанный отдых. Еще вчера они вообще могли не думать об отпуске в этом году, а уже сегодня они собирают чемодан на лету, чтобы не опоздать на самолет. Водолеи спонтанны и легки на подъем, им всегда интересно посещать новые уголки планеты и пробовать кухню разных стран. Они с удовольствием ознакомятся с культурой Китая и Канады, а также оценят красоты Австралии и Южной Америки.

Рыбы – большие мечтатели и фантазеры. Для них лучшим местом отдыха будет та страна, где можно уединиться и погрузиться в мир своих фантазий. Кроме спокойной обстановки Рыбам важен сервис, они вряд ли согласятся на отдых в палатках. Лучшие пляжные курорты и круизы, несомненно, придутся Рыбам по душе.

Текст: Flytothesky.ru