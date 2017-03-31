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Лягушка-путешественница стала денежным талисманом для туристов в Гродно

31.03.2017 21:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 31 мар Sputnik, Валерия Соловьева. Скульптура гродненской лягушки-путешественницы теперь стала денежным талисманом для гродненских туристов. Два месяца назад ее забрали на реконструкцию, а в пятницу, 31 марта, вернули на прежнее место — на высокую клумбу рядом с туристическим центром на улице Ожешко.

Лягушка с котомкой на плече и раньше была любимицей туристов. В конце января ее демонтировали, чтобы восстановить после того, как скульптуру испортили вандалы. Неизвестные отломали бронзовый посох и котомку.

Реконструкция длилась почти два месяца. Как рассказал скульптор Владимир Пантелеев, чтобы отлить из бронзы утерянную часть, пришлось специально ехать в Минск, делать специальные формы. Теперь оторвать новый посох будет сложнее — он посажен на большой надежный болт.

Лягушка-путешественница стала денежным талисманом для туристов в Гродно
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Бронзовую скульптуру установили в 2009 году возле инфомационного центра по улице Ожешко, она весит 40 килограммов

Идея сделать лягушку денежным талисманом для туристов пришла совершенно внезапно. Когда скульптуру забирали на ремонт, то нашли под ней много монет — литы, злотые, евро, российские рубли, гривны. "Мы сразу решили, что туристы не проходили спокойно мимо лягушки, а деньги оставляли на удачу и исполнение желаний", — отметил Пантелеев.

Именно поэтому было решено сделать для лягушки-путешественницы целый металлический сундук-копилку. Во время установки в нее вернули найденные монетки.

Лягушка-путешественница стала денежным талисманом для туристов в Гродно
© Sputnik/ Валерия Соловьева
После реконструкции у лягушки есть не только бронзовый посох, но и металлическая шкатулка

Как рассказал заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза Сергей Коледа, которому в 2009 году принадлежала идея создать эту скульптуру, шкатулку планируют открывать каждую пятницу. А ключ от нее будет храниться в информационном центре. Деньги пойдут на благоустройство территории инфоцентра и на благотворительность. Собеседник отметил, что вандалы, которые ограбили бронзовую лягушку, так и не были найдены. Чтобы предотвратить такие случаи, нужно установить наружную видеокамеру. Сейчас нужно получить разрешение у владельцы здания на это.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Раньше туристы совали деньги под бронзовую лягушку, а теперь смогут класть в специальную шкатулку и загадывать желания.

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