Так-так! Мы понимаем, что сегодня выходной день, но ведь это не повод лениться и давать мозгу полный релакс. Предлагаем быструю разминку. На этих картинках мы спрятали пасхальные яйца. Сможете их отыскать? А чтобы было еще интереснее, попробуйте справиться со всеми тремя уровнями сложности. Последний — для самых внимательных!

А вот еще одна интересная головоломка:

Сможете ли вы найти лишний круг за 10 секунд?