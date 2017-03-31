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Головоломка с тремя уровнями сложности: Отыщите яйцо среди птиц
01.04.2017 12:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Так-так! Мы понимаем, что сегодня выходной день, но ведь это не повод лениться и давать мозгу полный релакс. Предлагаем быструю разминку. На этих картинках мы спрятали пасхальные яйца. Сможете их отыскать? А чтобы было еще интереснее, попробуйте справиться со всеми тремя уровнями сложности. Последний — для самых внимательных!
А вот еще одна интересная головоломка:
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Так-так! Мы понимаем, что сегодня выходной день, но ведь это не повод лениться и давать мозгу полный релакс. Предлагаем быструю разминку. На этих картинках мы...
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