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Головоломка с тремя уровнями сложности: Отыщите яйцо среди птиц

01.04.2017 12:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Так-так! Мы понимаем, что сегодня выходной день, но ведь это не повод лениться и давать мозгу полный релакс. Предлагаем быструю разминку. На этих картинках мы спрятали пасхальные яйца. Сможете их отыскать? А чтобы было еще интереснее, попробуйте справиться со всеми тремя уровнями сложности. Последний — для самых внимательных!Головоломка с тремя уровнями сложности: Отыщите яйцо среди птиц

 

А вот еще одна интересная головоломка:
Сможете ли вы найти лишний круг за 10 секунд?

 
 
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Так-так! Мы понимаем, что сегодня выходной день, но ведь это не повод лениться и давать мозгу полный релакс. Предлагаем быструю разминку. На этих картинках мы...

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