Мир то и дело подкидывает ученым и просто любопытным людям множество странных и загадочных артефактов. За некоторыми из них и впрямь скрываются уникальные истории. Какие настоящие исторические артефакты таят в себе неразъяснимые до сих пор загадки?

1. Крысиный король





Несколько музеев по всему миру содержат странные некогда живые экспонаты, представляющие легендарного зверя средневековья, называемого «крысиный король». Создание такого рода получается, когда хвосты нескольких крыс свиваются между собой без возможности распутаться. Результатом становится узел из груды грызунов, вынужденных выступать отныне в качестве единого «существа». Наиболее экстраординарные теории утверждают, что в такой группе животных выделяется лидер, который исполняет обязанности «головы» и направляет движение всей крысиной орды. Чудовище получается и правда кошмарное, особенный ужас оно представляло для отовсюду опасающихся чумы жителей средневековья.

Самый крупный из обнаруженных крысиных королей составлен из 32 мертвых ныне грызунов и является частью экспозиции в музее города Альтенбург, Германия.

2. Кодекс Гигас («Библия дьявола»)





Манускрипт 13 века, огромный и тяжелый настолько, что для его транспортировки требуется несколько человек, по легенде был написан монахом, приговоренным к смерти и заключившим сделку с дьяволом. С помощью сил преисподней книга была создана за одну ночь (иллюстрации были нарисованы самим чертом). Почерк в книге на удивление равномерный, как если бы все писание было действительно произведено в течение короткого периода времени. Тем не менее, по оценкам экспертов, оно должно было занять как минимум 5, а то и 30 лет непрерывного труда.

Содержание книги выглядит странным и загадочным. В нее входит латинская Библия Вульгата, совмещенная с другими древними религиозными, историческими и медицинскими произведениями, текстами об экзорцизме, магическими формулами и иллюстрацией небесного города.

Не исключено, что на самом деле автор-монах посвятил всю жизнь созданию этой книги, копируя важные и интересные произведения. Современные ученые считают, что Кодекс Гигас появился в бенедиктинском монастыре Подлажице (в современной Чехии) и был получен в качестве трофея шведской армией в Тридцатилетней войне.

3. Римские додекаэдры





Жители регионов, находившихся когда-то под влиянием Римской империи, обнаруживают загадочные предметы (к настоящему моменту их найдено около 100). Бронзовые и каменные полые объекты, по форме близкие к додекаэдру, в диаметре имеют 4-12 см. На каждой из 12 плоских граней расположены отверстия различных размеров, а из каждого угла торчат маленькие ручки. Древние римляне, славящиеся дотошным учетом всего, что они делали, нигде, однако, не оставили упоминаний о подобных предметах.

Некоторые склонны считать додекаэдры орудиями войны, кто-то предполагает наличие в них религиозного или астрономического назначения, так как многие их этих предметов были найдены в храмах. Есть предположения, что это держатели для подсвечника или детские игрушки. Однако на деле учеными не была найдена запись об этих странных вещах ни в одном контексте.

4. Большой Заяцкий лабиринт





Большой Заяцкий Остров, часть Соловецкого архипелага на севере России, хранит неразгаданные тайны, пришедшие из древности. Эти места были населены людьми уже в 3000 г. до н.э. Об особенностях культуры жителей острова того времени информации на данный момент крайне мало. От них остались, кости, признаки петроглифической письменности, а также таинственные каменные лабиринты.

Всего найдено 35 подобных объектов, из которых 13 или 14 расположено на острове. Крупнейший лабиринт имеет 24 метра в диаметре, большинство из них имеет спиральную форму (некоторые – форму двойной спирали). Построены они из двух рядов валунов, покрытых густой растительностью. Для чего использовались эти конструкции – не известно, но некоторые археологи считают, что они представляли собой границу между миром людей и подземным миром и были призваны помочь умершим перейти из одного в другой.

5. Иракские рептилоиды





В Ираке, главным образом в городе Телль Аль Убайд, а также в некоторых других населенных пунктах, археологами были найдены странные статуэтки, изображающие ящеро- и змееподобных людей в различных позах. Некоторые облачены в сбрую и держат посохи или скипетры. Все существа обладают удлиненными головами и миндалевидными глазами, подогревая жар дискуссий об инопланетном происхождении их прототипов.

Однако большинство археологов склонны придерживаться прозаичной позиции, заявляя, что изображенные таким образом люди лишь отражали особенности искусства того времени и культуры, ценившей и несколько преувеличивавшей миндалевидность глаз. Также среди представителей цивилизаций данного региона нередко применялись модификации черепа с раннего возраста, что объясняет странные пропорции голов статуэток.

6. Шумерский список царей





Древний клинописный список, высеченный на камне, содержит описание царствований всех существовавших когда-либо шумерских правителей. Как считалось первоначально, все отраженные в нем данные представляли собой достоверные исторические сводки, однако при более полной расшифровке стало понятно, что многие из указанных царей были либо полностью либо частично мифическими персонажами. Некоторые из реальных царей, в свою очередь, не указывались вовсе или были описаны несколько искаженно. Например, им приписывалось неправдоподобно долгое царствование или пересечение с такими мифическими событиями, как шумерская версия Всемирного потопа, а также приключения Гильгамеша.

Почему же весьма скрупулезные шумеры допустили подобные «неточности» в столь монументальном произведении? Мнения ученых расходятся при попытке объяснить это явление. Кто-то считает, что таким образом предполагалось объединить жителей некоторых разрозненных шумерских городов, склонных к созданию своей мифологии и выдвижению локальных правителей. Иные версии подразумевают в существовании списка доказательства реальности ветхозаветных событий и легендарных героев.

Текст: Flytothesky.ru