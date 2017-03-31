Разнообразные привычки есть у всех людей, но некоторое их число особенно популярно и присуще большинству. Часто выходит так, что безобидная на первый взгляд привычка при регулярном потакание ей наносит здоровью человека серьезный вред. Чтобы позаботиться о своем физическом состоянии, необходимо пересмотреть повседневный режим и отказаться от опасных элементов поведения.





1. Предотвращение чиханья.

Чиханье «внутрь себя» вызывает повышение внутричерепного давления, из-за чего сужаются сосуды в голове и шее, что приводит к нарушению кровообращения.

2. Использование парфюмерной продукции.

Сложный химический состав парфюмерии, в основном включающий синтетические вещества, негативно влияет на состояние здоровья. Токсичные элементы искусственных ароматов нередко бывают ответственны за головокружение и тошноту.

3. Еда из пластиковых контейнеров.

Популярная в последнее время привычка брать в контейнерах из пластика обед на работу или учебу не так уж безобидна. Далеко не вся пластиковая продукция проходит сертификацию, поэтому нет никакой гарантии, что в материале контейнера не содержатся вредные химические вещества, которые, при разогревании еды в микроволновке, легко могут проникнуть в пищу.

4. Чистка зубов после приема пищи.

Стремлению к поддержанию свежего дыхания может обернуться против человека. После еды на зубах остаются частички пищи, многие из которых, взаимодействуя с зубной пастой, повреждают эмаль. Освежить полость рта можно и с помощью жевательной резинки, способной также помочь перевариванию пищи.

5. Мытье рук антибактериальным мылом.

Систематическое использование антибактериального мыла вредит здоровью не меньше, чем уничтожаемые им бактерии. Это средство не разделяет микроорганизмы на вредные и полезные, поэтому убивает и те, и другие.

6. Ношение зауженных джинсов.

Такие штаны, снискавшие популярность у молодежи обоих полов, передавливают сосуды, что может в дальнейшей жизни способствовать появлению варикоза.

7. Употребление свежевыжатых соков.

Питье подобных напитков в больших количествах приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что способно стать причиной сахарного диабета.

Текст: Flytothesky.ru