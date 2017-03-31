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Тест: Какое животное является вашим хранителем?

01.04.2017 15:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый человек проходит через множество препятствий на пути к поставленной цели. Все это формирует характер, жизненные правила и модели поведения. Животные в дикой природе в большей степени подвержены влиянию повадок, которые достались им от далеких предков в процессе эволюции. С детства мы знаем, что лиса — хитрая, а медведь — сильный. А с поведением какого животного можно вас охарактеризовать? Пройдите тест и узнайте!Тест: Какое животное является вашим хранителем?

 
 
 
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Каждый человек проходит через множество препятствий на пути к поставленной цели. Все это формирует характер, жизненные правила и модели поведения. Животные в...

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