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Распространенные стереотипы об одиноких людях

01.04.2017 14:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Развитие цивилизации, создание глобальной сети и свободный доступ ко всей имеющейся у человечества информации через интернет не смогли избавить людей от жизни в мире стереотипного представления о многих ситуациях, вещах, странах, и в том числе об одиночестве.

Распространенные стереотипы об одиноких людях

1. Одинокий человек не может быть счастливым. Семья – залог счастья.

На деле чаще оказывается совсем наоборот: огромное количество пар ежедневно изматывает себя ссорами и сценами ревности, а одинокий человек по определению защищен от этого. Еще Л.Н. Толстой сказал, что счастливые семьи не отличаются друг от друга, а несчастные индивидуальны в проявлении своих страданий.

2. Одинокие люди думают только о том, как бы найти себе пару.

Одиночки, заскучав, легко могут позвонить другу или выбраться в гости, поэтому не часто грустят о несуществующей паре. Женатые же, наоборот, частенько в мыслях мечтают остаться ненадолго наедине с собой.

3. Одиночество лишает жизнь смысла и делает человека склонным к нарциссизму.

Учеными установлено, что одинокие люди чаще живут полной жизнью, занимаясь любимыми вещами. Они все находят время для встреч с друзьями, посещений родственников, хобби и другой интересующей деятельности.

4. Одинокие люди имеют более слабое здоровье и короткую жизнь.

Научно не доказано, что жизнь в уединении подрывает здоровье. Скорее наоборот, отсутствие семейных конфликтов делает человека более спокойным и уверенным в себе, что способствует развитию чувства ответственности и осмысленному принятию решений.Распространенные стереотипы об одиноких людях

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Развитие цивилизации, создание глобальной сети и свободный доступ ко всей имеющейся у человечества информации через интернет не смогли избавить людей от жизни в...

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