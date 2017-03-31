Мы постоянно размышляем о том, что скажут окружающие, стараемся соответствовать и поддерживать ожидания других людей. Мы периодически занимаемся самокритикой, боимся за свою жизнь в будущем. Заставляем себя забывать о своих желаниях и делаем необходимое. Это все мешает нам принять себя, чувствовать вкус свободы и наслаждаться собственной жизнью. Что же делать? Главное — избавление от нескольких стереотипов, 10 ловушек, которые мешают нам жить.





Стремиться быть идеалом

Совершенных людей не бывает — это лишь трюк человеческого сознания. Ошибаться и порой делать что-то неправильно свойственно всем без исключения. Это нужно запомнить и научиться принимать неудачу как легкий толчок к росту над собой. Поражений не существует вовсе, ведь мы всегда остаемся в плюсе, но иногда в награду мы получаем победу, в других случаях приобретаем ценнейший опыт — возможность чему-то научиться.

Отдых — составная часть успеха

Нет ничего страшно в том, чтобы прислушиваться к собственному телу и давать себе время для безделья. Мы не обязаны работать постоянно, доводя организм до полного изнеможения. Хороший и полноценный отдых — ключ к продуктивной трудовой деятельности. Если же заниматься делами на износ, то в конечном счете все равно наступит момент, когда тело скажет: «Стоп, хватит!». Нам не стоит доводить себя до подобного.

Бесконечная самокритика

Постоянный самоанализ и прокручивание в голове негативных моментов не приводят ни к чему хорошему. Это пустое занятие лишь тратит время и силы, ухудшая настроение и вгоняя сознание в депрессию. Мы обычно получаем от жизни не реализацию собственных желаний, а только то, чего мы достойны. А поэтому надо забыть, что мы чего-то недостойны. Тогда жизнь сможет предложить нам все самое лучшее.

Это все из-за них!

Если мы начинаем винить в собственных проблемах окружающие условия или других людей, то включается режим жертвы — это лишь попытка сбежать от реального положения дел. Наша судьба в наших руках и только мы несем ответственность за свои верные или ложные поступки. Будущее зависит от нашего выбора. Мы должны понимать и принимать этот факт.

Сплетни: о других или себе?

Когда мы говорим о поступках и качествах других людей, мы показываем, что сами имеем похожие проблемы. Невозможно разглядеть зло в других людях, если не приходилось испытывать это чувство внутри себя. Желание сплетничать — сигнал мозга, который говорит о необходимости что-то менять. Умение уловить этот позыв позволит сильно вырасти над собой.

Сочинительство и домысливание

Нельзя со 100% точностью определить мысли окружающих. Один человек сделает так, а другой — совершенно иначе. Поэтому мы должны прекратить дописывать в голове собственные сценарии происходящего в реальности. Люди вокруг могут быть раздражены не из-за внутренней злости, возможно, у них был неудачный день. Не зная подробностей, нет смысла разгадывать причины чужого поведения.

Стремление побаловать самолюбие

Пытаясь самоутвердиться и почувствовать себя лучше других, мы можем вступать в ярое соперничество. Если мы перестанем сравнивать себя с окружающими и доказывать людям, что можем лучше, то поймем: сотрудничество может быть намного приятнее и полезнее конкуренции.

Счастье за далеким горизонтом

Нет, счастье уже есть рядом с нами, остается научиться видеть его в обычном буднем дне. Мало смысла в том, чтобы жить воспоминаниями или заоблачными представлениями будущего. Конечно же, можно жить с мыслью: «Я скоро получу новую должность, выплачу всю сумму по ипотеке, приобрету новый автомобиль. Тогда и будет счастье!». Но можно ли назвать жизнью серое существование, поддерживаемое красочной мечтой? Лучше, пожалуй, найти в себе силы замечать счастье в маленьких радостях. В таком случае даже самые трудные цели будут реализовываться быстрее.

Желание контролировать будущее

Никому не известно, что принесет грядущий день. Страх за собственную судьбу — это вполне нормально, однако не стоит на этом зацикливаться, строя грандиозные планы и ставя множество целей. У нас нет возможности контролировать события и диктовать будущему условия. Иногда можно просто довериться течению жизни со словами: «Время покажет».

«Я должен оправдать ожидания других»

Это самых известный и замечаемый стереотип среди прочих. Мы знаем о нем, уверены, что так поступать не стоит, но при этом живем, пытаясь оправдать чужие ожидания. Часто это происходит бессознательно, поэтому нам порой очень сложно уличить себя в этом. Кто-то справляется самостоятельно, кому-то необходима помощь грамотного психолога. Но жить надеждами, возложенными на вас окружающими людьми, не очень хорошо. Эта жизнь ваша, проживайте ее для себя, но не для других.

Теперь, зная про 10 ловушек, которые мешают нам жить, можно начать еще более продуктивную работу над собой. Но стоит помнить, что Рим строился не один день. Измениться сразу и навсегда точно не получится. Зато каждый новый день — это уникальная возможность стать немного лучше. Ее просто глупо упускать!

Текст: Flytothesky.ru