Если вы хотите прожить в браке долго, счастливо и гармонично – нужно очень постараться, чтобы сделать это с Весами. Дело в том, что этот знак время от времени подвержен приступам безразличия, во время которых становится «глухим» к чужим переживаниям. Не стоит его за это винить – если бы вы только знали что в это время происходит у него внутри.





Склонность Весов к сомнительности, мнительности и глубокому анализу всего, что в нем нуждаются или нет – основополагающие характера. И легче просто смириться с тем, что Весам иногда нужно побыть наедине со своими мыслями, чтобы оценить ту или иную ситуацию или подумать о жизни.

Зато все остальное, свободное от «взвешиваний» за и против время, они склонны больше думать о близких, чем о себе. И эти две крайности сочетаются в них с удивительной легкостью. Поэтому, оказавшись впервые с глазу на глаз с Весами, постарайтесь сразу не поддаваться их недюжинному обаянию.

То, что Весы умеют очаровывать – известно всем. Вы даже не успеете сообразить, нужен ли вам этот человек, как окажетесь под его безоговорочным влиянием. А для того, чтобы хорошо жить с этим знаком, нужно иметь трезвый ум, ведь весы – еще те ловеласы. И если их 2-ая половинка не сможет навести порядок и дисциплину в отношениях, то, скорее всего, Весы достанутся кому-нибудь другому.

Если между вами царит любовь, доверие и честность, то это вы будете самым счастливым человеком на земле. И сделаете таковым свои весы, ведь им иногда так хочется сбросить груз ответственности, не принимать решений, не «взвешивать», не контролировать. Если время от времени забирать у весов эти полномочия – они будут безгранично благодарны. И, возможно, поймут, что именно вы – тот единственный человек, который понимает их лучше, чем они сами.

Текст: Flytothesky.ru