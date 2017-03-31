Чем пышнее блинчики, тем они вкуснее. Этот рецепт поможет вам испечь невероятную сладость всего за несколько минут. Десерт действительно получается очень воздушным и ароматным, благодаря апельсиновой цедре. Мусс с орехами и сахарной пудрой идеально подчеркивает вкус нежных блинчиков.





Что касается подачи данного лакомства, то здесь нет никаких ограничений, ваша фантазия создает свой особенный шедевр. Одним из самых удачных вариантов при подаче этого сладкого блюда станут ягоды: малина, брусника, смородина и черника. Они усовершенствуют не только вкус десерта, но и составят невероятно эстетическую композицию.

Ингредиенты:

1. Кефир — 200 мл;

2. Апельсин — 1 штука;

3. Сода — пол чайной ложки;

4. Яйца — 2 штуки;

5. Сахар — 150 г;

6. Ванилин — пол чайной ложки;

7. Какао — 2 столовые ложки;

8. Молоко или вода — 3 столовые ложки;

9. Мука — 200 г;

10. Грецкие орехи — 50 г.

Шаг 1

Соду растворите в кефире и оставьте на 15 минут. Учитывайте то, что при взаимодействии этих двух продуктов происходит увеличение объема данной консистенции, поэтому подберите стакан большого размера.





Шаг 2

Отделите два белка и взбейте миксером в идеально сухой посудине. Это нужно для того, чтоб получить пышную консистенцию. Можно легко проверить вышло у вас правильно или нет. Если перевернуть емкость вверх дном, то готовые белки должны хорошо сохранять свою форму.





Шаг 3

Натрите апельсин на терке, но очень аккуратно. У вас должна быть тоненькая оранжевая кожура. Такой стружки должно быть немного — пол чайной ложки. Если положить больше, то блинчики получатся горькими. Цедру добавьте в кефир.





Шаг 4

Желтки взбейте с сахаром и ванилином.





Шаг 5

Кефир смешайте с желтками и мукой.





Шаг 6

Добавьте взбитые белки в тесто.





Шаг 7

Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте на нее небольшую порцию теста. Жарьте до золотистого цвета. Чтоб получались ровные края — используйте круглую форму. Она хорошо помогает не растекаться тесту по всей поверхности сковороды. Если у вас нет такой формы, то можно использоваться длинной картонной полоской, скрепив два конца.





Шаг 8

Смешайте теплое какао с молоком и сахаром. Грецкие орехи измельчите на небольшие кусочки. Готовые блинчики подавайте с этим муссом и орехами, присыпав их сахарной пудрой.





Это лакомство идеально подходить для завтрака, когда уже надоели все яичницы, омлеты и овсяные каши. Такие блинчики необязательно делать сладкими, попробуйте добавить немного соли, перца, тимьяна и подать их с тертым пармезаном. Такая интерпретация порадует вас и ваших домочадцев. Не бойтесь экспериментировать!

Текст: Flytothesky.ru