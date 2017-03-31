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Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

01.04.2017 19:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Чем пышнее блинчики, тем они вкуснее. Этот рецепт поможет вам испечь невероятную сладость всего за несколько минут. Десерт действительно получается очень воздушным и ароматным, благодаря апельсиновой цедре. Мусс с орехами и сахарной пудрой идеально подчеркивает вкус нежных блинчиков.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Что касается подачи данного лакомства, то здесь нет никаких ограничений, ваша фантазия создает свой особенный шедевр. Одним из самых удачных вариантов при подаче этого сладкого блюда станут ягоды: малина, брусника, смородина и черника. Они усовершенствуют не только вкус десерта, но и составят невероятно эстетическую композицию.

Ингредиенты:

1. Кефир — 200 мл;
2. Апельсин — 1 штука;
3. Сода — пол чайной ложки;
4. Яйца — 2 штуки;
5. Сахар — 150 г;
6. Ванилин — пол чайной ложки;
7. Какао — 2 столовые ложки;
8. Молоко или вода — 3 столовые ложки;
9. Мука — 200 г;
10. Грецкие орехи — 50 г.

Шаг 1

Соду растворите в кефире и оставьте на 15 минут. Учитывайте то, что при взаимодействии этих двух продуктов происходит увеличение объема данной консистенции, поэтому подберите стакан большого размера.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 2

Отделите два белка и взбейте миксером в идеально сухой посудине. Это нужно для того, чтоб получить пышную консистенцию. Можно легко проверить вышло у вас правильно или нет. Если перевернуть емкость вверх дном, то готовые белки должны хорошо сохранять свою форму.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 3

Натрите апельсин на терке, но очень аккуратно. У вас должна быть тоненькая оранжевая кожура. Такой стружки должно быть немного — пол чайной ложки. Если положить больше, то блинчики получатся горькими. Цедру добавьте в кефир.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 4

Желтки взбейте с сахаром и ванилином.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 5

Кефир смешайте с желтками и мукой.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 6

Добавьте взбитые белки в тесто.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 7

Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте на нее небольшую порцию теста. Жарьте до золотистого цвета. Чтоб получались ровные края — используйте круглую форму. Она хорошо помогает не растекаться тесту по всей поверхности сковороды. Если у вас нет такой формы, то можно использоваться длинной картонной полоской, скрепив два конца.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Шаг 8

Смешайте теплое какао с молоком и сахаром. Грецкие орехи измельчите на небольшие кусочки. Готовые блинчики подавайте с этим муссом и орехами, присыпав их сахарной пудрой.

Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Это лакомство идеально подходить для завтрака, когда уже надоели все яичницы, омлеты и овсяные каши. Такие блинчики необязательно делать сладкими, попробуйте добавить немного соли, перца, тимьяна и подать их с тертым пармезаном. Такая интерпретация порадует вас и ваших домочадцев. Не бойтесь экспериментировать!Готовим блинчики с апельсиновой цедрой и орехами!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Чем пышнее блинчики, тем они вкуснее. Этот рецепт поможет вам испечь невероятную сладость всего за несколько минут. Десерт действительно получается очень...

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