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В эти рекорды Гиннеса сложно поверить. Но факт остается фактом!
01.04.2017 23:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Какие только рекорды ни пытаются покорять люди! Кто-то плюется дальше всех, а кто-то — удерживает на своем теле килограммы пчел. Книга рекордов Гиннеса буквально до краев наполнена необычными и даже странными результатами людей со всего мира!
Из этого выпуска вы узнаете о рекордах, которые действительно впечатляют. Один только парень чего стоит, который сумел задержать дыхание на 22 минуты! А ведь большинство людей и минуту без воздуха продержаться не смогут.
Итак, самые впечатляющие рекорды Гиннеса смотрите в следующем видео!
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Какие только рекорды ни пытаются покорять люди! Кто-то плюется дальше всех, а кто-то — удерживает на своем теле килограммы пчел. Книга рекордов Гиннеса...
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