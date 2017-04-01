Какие только рекорды ни пытаются покорять люди! Кто-то плюется дальше всех, а кто-то — удерживает на своем теле килограммы пчел. Книга рекордов Гиннеса буквально до краев наполнена необычными и даже странными результатами людей со всего мира!

Из этого выпуска вы узнаете о рекордах, которые действительно впечатляют. Один только парень чего стоит, который сумел задержать дыхание на 22 минуты! А ведь большинство людей и минуту без воздуха продержаться не смогут.

Итак, самые впечатляющие рекорды Гиннеса смотрите в следующем видео!