﻿ В эти рекорды Гиннеса сложно поверить. Но факт остается фактом!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В эти рекорды Гиннеса сложно поверить. Но факт остается фактом!

01.04.2017 23:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Какие только рекорды ни пытаются покорять люди! Кто-то плюется дальше всех, а кто-то — удерживает на своем теле килограммы пчел. Книга рекордов Гиннеса буквально до краев наполнена необычными и даже странными результатами людей со всего мира! 

Из этого выпуска вы узнаете о рекордах, которые действительно впечатляют. Один только парень чего стоит, который сумел задержать дыхание на 22 минуты! А ведь большинство людей и минуту без воздуха продержаться не смогут.

Итак, самые впечатляющие рекорды Гиннеса смотрите в следующем видео!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие только рекорды ни пытаются покорять люди! Кто-то плюется дальше всех, а кто-то — удерживает на своем теле килограммы пчел. Книга рекордов Гиннеса...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
7 вещей, которые нужно делать, чтобы находится в хорошей форме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика